Sumar da puestos destacados a 'comunes' y Compromís y debe terminar de cuadrar el lugar de otros aliados como IU

Zanja tensiones con la formación valenciana y Jaume Asens será el número dos de la candidatura MADRID (EUROPA PRESS) Sumar ya tiene perfilados los tres primeros puestos de su lista a las elecciones europeas, otorgando el número dos de la candidatura a los 'comunes', en la figura de su exdiputado Jaume Asens, y la tercera plaza para Compromís tras lograr un pacto este jueves, fecha que la formación valenciana había marcado como límite para tomar una decisión. Sin embargo, quedan por esclarecer las posiciones que tendrán otras formaciones aliadas de Sumar, como es el caso de IU, Más Madrid y Verdes Equo, que también aspiran a disponer de un puesto de salida en esta candidatura. Sumar ya había comunicado antes de Semana Santa que proponía como cabeza de lista a Estrella Galán, hasta ahora directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), pero tenía pendiente concretar el resto de puestos y las posiciones que le correspondían a los partidos. Tras días de negociaciones entre la formación que lidera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los principales partidos de la coalición forjada en las elecciones al 23J, los 'Comunes' y Compromís han logrado las dos plazas que siguen al primer puesto, que eran muy cotizadas por otros de sus aliados. Así, supera tensiones con una parte de sus aliados territoriales para esta cita electoral (que también surgieron sobre el despliegue territorial del proyecto de Díaz) pero debe resolver el lugar del resto de sus aliados vinculados orgánicamente con Sumar. Y es que las estimaciones que se manejan por parte de actores de la coalición es que el suelo mínimo de la candidatura oscila entre cuatro o cinco europarlamentarios. La intención, según indican diversas fuentes conocedoras de los contactos, es tratar de zanjar los puestos de la candidatura esta misma semana y centrar todo el foco en la última semana de la campaña electoral en Euskadi, donde Sumar se juega tener representación y quiere acudir con un aura de consenso sobre la lista a las europeas. Los contactos con los partidos aliados por parte de Sumar los dirige, como en otras ocasiones, el coordinador ejecutivo Josep Vendrell. ¿QUIÉN TENDRÁ EL CUARTO PUESTO? Así, ahora queda por definir el cuatro puesto de la candidatura, otra de las plazas que diversas formaciones consideran como puesto de salida y que, en estos momentos, no se ha definido si será para alguna de las formaciones restantes o si al final es cuota de Sumar. En el caso de IU, que había demandado un puesto de salida (llegando a pedir el 'dos') y se quejó de que los contactos estaban en punto muerto, está a la espera de mantener una reunión para esclarecer su posición, según apuntan fuentes conocedoras de los contactos. En este sentido, apuntan que podría ser un aspirante a tener esa cuarta plaza, pero que ese extremo no está confirmado y solo está en el terreno de la posibilidad. No obstante, en sectores de esta organización, que en mayo tendrá su proceso congresual, no ocultan cierto malestar por el desenlace de este jueves y conocer puestos de la lista por la prensa. Este viernes además analizarán internamente la situación. Otras fuentes implicadas en las negociaciones apuntan a que Sumar ha planteado para Verdes Equo un puesto que no es de salida y que desde la formación ecologista ha planteado una rotación de cargo con otro integrante elegido de la candidatura, para que así puedan tener un representante durante parte de la legislatura comunitaria. A su vez, Compromís ha conseguido su objetivo en este proceso, dado que había marcado como su prioridad disponer de una plaza (entre los cuatro primeros) que asegurara a la formación valenciana un eurodiputado en la próxima legislatura. Y es que entendían que era lo justo después de renunciar a tener presencia en el Gobierno por la cuota de Sumar. SINTONÍA COMUNES-SUMAR De esta forma, había advertido de que concurriría con o sin Sumar, aunque esta era su prioridad y al final se ha logrado un pacto este jueves, que era la fecha límite que había puesto Compromís para tomar su decisión. Ahora, desplegará unas primarias para elegir a sus representantes de la candidatura y en próximos días se someterá a la militancia la ratificación del acuerdo. Los 'comunes', que ha mostrado clara sintonía con Sumar desde que Díaz impulsó el proyecto, consiguen el segundo puesto para Asens, que fue designado como su candidato principal y ha jugado también responsabilidades claves en Sumar. Así, fue el negociador por parte de Sumar con las formaciones catalanas para la investidura Mientras, en Más Madrid no se han pronunciado respecto a su lugar en la candidatura de Sumar a las elecciones europeas y durante estos días manifestaban que seguían negociando. Fuentes de Verdes Verdes Equo han tildado de buena noticia los pactos con Compromís y Sumar, dado que esperan que la lista de Sumar integren a todas las fuerzas aliadas. Por ello, desde el partido ecologista se ponen a servicio de Sumar y plantean asumir durante la campaña y mantener después la portavocía verde del movimiento.