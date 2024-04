Feijóo ve al Gobierno más preocupado por fichar a Broncano que por resolver la sequía en Cataluña

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido este jueves contra el Gobierno por estar, a su juicio, "mucho más preocupado por contratar programas millonarios", en alusión al fichaje de David Broncano en TVE, que por acometer reformas para dar solución al problema de la sequía en Cataluña. En declaraciones este jueves junto con el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, en la Fuliola (Lleida), ha resaltado que tanto al Ejecutivo de Pedro Sánchez como al Gobierno catalán no han ejecutado "las infraestructuras básicas y urgentes para hacer frente a la sequía". "Hemos visto en las competencias de la Administración General del Estado como también no se ejecutan las infraestructuras hídricas imprescindibles para que llegue el agua al consumo humano y para que llegue para que la agricultura y la ganadería tengan el agua suficiente para poder desarrollar sus explotaciones", ha sostenido. En esta línea, ha afirmado que en el Presupuesto de la Generalitat de 2023 "han quedado 700 millones de euros sin ejecutar" en este tipo de infraestructuras. Sin embargo, el Ejecutivo catalán ha creado "en los últimos años o meses seis nuevas embajadas en Cataluña", pero "cero desaladoras", ha incidido, defendiendo que el PP va a priorizar los problemas de la gente como la sequía. EL PROBLEMA ES LA CLASE POLÍTICA "El principal problema de Cataluña no es el 'procés" independentista, ha indicado el dirigente de los populares, que ha acusado al independentismo de generar problemas a Cataluña y no de resolverlos. Así, ha subrayado que "el principal problema que hay en Cataluña es la clase política", y ha instado a los catalanes a decidir con su voto que se abra una nueva época y se hable de los problemas de la gente, en lugar de crearles problemas desde la política". Feijóo ha apostado por una Cataluña que vuelva a ser "esta tierra que exportó siempre, que es la de la gestión bien hecha, el cumplimiento de la palabra, pagar lo que se debe, no endeudarse por encima de lo que se tiene y volver al 'seny' catalán". "No vamos a incitar a la división sino a la unión. No vamos a dejar en demostrar que una política en Cataluña diferente es lo que necesita la mayoría de este pueblo y que se puede hacer política desde la diversidad", y ha recordado que el PP gobierna en comunidades autónomas diversas, entre las que ha mencionado Galicia, Andalucía, Extremadura o Castilla y León, entre otras.