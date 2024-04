Tellado: "El Partido Socialista hoy es tan amenaza como Bildu para la convivencia en el País Vasco"

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este martes, en plena campaña para las elecciones vascas del 21 de abril, que el Partido Socialista es hoy "tan amenaza como Bildu para la convivencia en el País Vasco". Además, ha indicado que la formación de Arnaldo Otegi ha sido "blanqueada" estos años por los socialistas y por el PNV. Así se ha pronunciado al ser preguntado tanto por las declaraciones del candidato socialista a lehedakari, Eneko Andueza, acerca de que el PSE no va a gobernar con Bildu como por las del portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, rechazando también esos vínculos con la formación de Arnaldo Otegi al asegurar: "Sabemos de donde vienen y no es para estar orgullosos". Tellado ha recordado las declaraciones que realizó el propio Pedro Sánchez en campaña electoral prometiendo no pactar con Bildu cuando al final los socialistas "pactaron" con ese partido. A renglón seguido, ha asegurado que "la credibilidad del señor Patxi López es bastante reducida". DICE QUE PNV Y PSE HAN "BLANQUEADO" A BILDU El portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha indicado --en una comparecencia ante la prensa en el Congreso-- que Bildu ha sido "blanqueado" por el PNV y por el Partido Socialista, y ha recalcado que en eso hay "responsabilidad directa" de esos dos partidos. Tellado ha asegurado que ahora el candidato socialista "pretenda apartarse de Bildu cuando "hace apenas 40 días le entregó" la Alcaldía de Pamplona a ese partido "a cambio" de que Pedro Sánchez siga en la Presidencia del Gobierno de España. A su entender, eso "ejemplifica que todo es posible en el País Vasco" y que "el Partido Socialista hoy es tan amenaza como Bildu para la convivencia" en Euskadi. "Si el candidato del Partido Socialista le hace ascos a Bildu tenemos que recordarle que hoy Sánchez es presidente del Gobierno gracias o por culpa de Bildu", ha aseverado. "UN GOBIERNO ZOMBI, MÁS MUERTO QUE VIVO" El portavoz del Grupo Popular ha asegurado que Sánchez lidera un Ejecutivo que solo se dedica a sobrevivir y que "sabe que cada día podría ser el último". "En el año 2018 España tuvo un Gobierno Frankenstein, que hoy ha sido sustituido por uno zombi más muerto que vivo", ha declarado. Dicho esto, ha recalcado que están ante la legislatura "más estéril" de la democracia porque el Ejecutivo ha renunciado a abordar todas las reformas que necesita el país. "Sánchez preside un Gobierno incapaz, humillado, peligroso para el Estado y tremendamente débil", ha agregado. Finalmente, el portavoz de los 'populares' en el Congreso ha criticado el "cerrojazo" al Congreso por parte de Armengol con la excusa del calendario electoral. "Al Gobierno lo que le conviene es debatir lo menos posible", ha manifestado.