Sumar apoya el indulto para 'los 6 de Zaragoza' tras una condena que ven como "un caso de lawfare"

El Grupo Plurinacional de Sumar en el Congreso de los Diputados ha manifestado este miércoles su apoyo al indulto para los conocidos como 'los 6 de Zaragoza', condenados a cuatro años y nueve meses de prisión por unos altercados ocurridos en una manifestación de protesta contra un mitin de Vox celebrada en la capital aragonesa en enero de 2019, una condena que ven como "un caso de lawfare con el propósito de amedrentar a quienes defienden los derechos democráticos, la igualdad y el derecho de manifestación". Así lo han expresado este miércoles en el Congreso de los Diputados el diputado aragonés Jorge Pueyo, acompañado por los portavoces adjuntos de Sumar, Àgueda Micó y Enrique Santiago. "Manifestamos nuestro apoyo absoluto a los 6 de Zaragoza, comunicamos que realizaremos diferentes actividades de apoyo y, desde aquí, anunciamos que apoyamos e impulsaremos el indulto que ya han registrado. Por justicia y contra el 'lawfare', por la defensa del derecho de manifestación y por la construcción de una sociedad donde la ideología no suponga una condena", han remarcado. Pueyo, además, ha criticado la "detención aleatoria" y la "condena ejemplarizante" de estos seis jóvenes tras una manifestación contra "las proclamas racistas, xenófobas y machistas de Vox que acabó con incidentes y cargas policiales". Asimismo, ha relatado que "la Policía detuvo aleatoriamente a seis chavales en los alrededores basándose únicamente en su estética" que eran "seis críos" y para muchos de ellos era su primera manifestación. Además, llevan cinco años de proceso judicial "que les ha destrozado la adolescencia y la juventud" y que entrarán en la cárcel cuando no hicieron "nada", ha asegurado el diputado de CHA dentro de la coalición Sumar, quien ha insistido en que "la única prueba son las opiniones policiales y la presión de la Ley Mordaza". A ello ha añadido que se denegó la aportación como prueba de las cámaras de seguridad y tampoco se tuvieron en cuenta los testimonios de los testigos que "desmentían los hechos" en el procedimiento judicial. "Esto es una barbarie que va contra el mismo Estado de derecho porque dependiendo de tu bandera, de tu ideología o de tu causa irás a la cárcel o no", ha lamentado. En palabras de Jorge Pueyo, "el mensaje es claro": "Si te manifiestas contra los posicionamientos de la ultraderecha, vas a la cárcel, pero si eres la ultraderecha puedes no solo manifestarte, sino sobrepasarte sin medida en Ferraz, contra la Policía, contra diputados o contra periodistas".