PP balear propone comparecencias de cuatro consellers de Armengol, incluido Negueruela, en comisión del caso Koldo

El PP propondrá las comparecencias de cuatro exconsellers del Govern de Francina Armengol en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Parlament balear, dos de ellos los ahora diputados Iago Negueruela y Marc Pons, miembros de la propia comisión. Así lo ha anunciado el diputado 'popular' José Luis Mateo, portavoz del PP en la comisión, tras recoger el expediente administrativo del contrato investigado en la sede del IbSalut acompañado de la también diputada Isabel Borrás. Mateo ha detallado que el plan de trabajo del PP incluirá la comparecencia de Negueruela, exportavoz del Govern y exconseller de Trabajo, como "mano derecha" de Armengol; de Marc Pons, por su "contacto direct" con el exministro José Luis Ábalos como homólogos en la cartera de Movilidad; de la exconsellera de Hacienda, Rosario Sánchez, por su responsabilidad sobre la gestión de fondos europeos; y de la exconsellera de Salud, Patricia Gómez. Estos nombres se suman a los ya anunciados de la expresidenta Francina Armengol, ahora presidenta del Congreso de los Diputados; el exministro Ábalos; y su exasesor, Koldo García. Ante la acusación del PSIB sobre que las conclusiones de la comisión ya estarían "redactadas" de antemano por PP y Vox, el diputado 'popular' lo ha desmentido, señalando que no han tenido "ni la primera reunión de trabajo" de su propio grupo parlamentario ni tampoco encuentros con otros grupos, ni Vox ni ningún otro. "Las cosas se hacen como se deben hacer", ha remarcado Mateo. En cualquier caso, el diputado ha incidido en que "no hay que desviar el foco de donde debe estar", que es "ineludiblemente" una "trama que tiene que ver con el PSOE". En este sentido, Mateo ha hecho hincapié en que las comparecencias que solicitará su grupo pretenden despejar las "dudas" sobre la contratación durante la pandemia. Desde el PP han insistido en que quieren "saber quién del Govern de Armengol habló con Koldo". También han considerado, en un comunicado, que "la señora Gómez ha sido silenciada por Negueruela, que quiere utilizarla a ella y al señor Fuster como cortafuegos, como chivos expiatorios, y el PP quiere que hablen". "Nos hemos encontrado con muchísimas preguntas, y todas ellas sin respuesta", ha protestado Mateo ante los medios, considerando que Armengol no dio explicaciones suficientes en su comparecencia en el Congreso. En esta línea, "que se constituya una comisión de investigación no es una buena noticia, porque significa que algo se ha hecho mal". Asimismo, saliendo al paso de la versión del PSIB sobre la caducidad del expediente, Mateo ha defendido que el actual equipo del IbSalut "está haciendo todo lo posible" para recuperar no sólo los 2,6 millones de euros de la reclamación inicial, sino el monto total del contrato, 3,7 millones.