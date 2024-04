'Génova' se inclina por ir al TC con la amnistía solo con la ley aprobada y no llevar el conflicto con el Congreso

El PP que lidera Alberto Núñez Feijóo se inclina por recurrir al Tribunal Constitucional la ley de amnistía cuando la norma esté aprobada definitivamente en el Parlamento, y no acudir al tribunal de garantías por el conflicto de competencias con el Congreso, según han indicado fuentes 'populares'. "A lo mejor por tiempos políticos nos interesa hacerlo después, cuando la ley esté aprobada", han reconocido fuentes 'populares' el mismo día que el Senado --donde el Grupo Popular tiene mayoría absoluta-- va a aprobar el conflicto institucional con el Congreso por la ley de amnistía impulsado por el PP. En concreto, el PP se acoge al informe de los letrados del Senado en el que carga contra la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso y denuncia que es una "reforma encubierta de la Constitución". Los 'populares' hacen referencia a este punto para reclamar formalmente al Congreso que retire la norma. "El Grupo Popular propone al Pleno de la Cámara que apruebe requerir formalmente al Congreso de los Diputados a que proceda a la retirada de la Proposición de Ley Orgánica de amnistía, por entender que su tramitación provoca un conflicto de atribuciones con el Senado al tratarse de una reforma constitucional encubierta", reza el texto que remitirá el Senado al Congreso. "NO VAMOS A AHORRARNOS EL PASO DEL TC" En 'Génova' han dejado claro este miércoles que el Partido Popular llevará la ley de amnistía al Constitucional, como anunció Alberto Núñez Feijóo, quien ya calificó a esta norma como "la mayor cacicada desde la dictadura de Franco". Eso sí, no han decidido aún si aparte de recurrir la ley cuando esté aprobada, podrían ir acudir también ahora al TC por el conflicto con el Congreso. "No vamos a ahorrarnos el paso del Constitucional por mucho que esté contaminado", abundan fuentes del partido. En la decisión de los 'populares' también pueden influir los plazos. El Congreso dispone de un mes para responder tras aprobar el Senado el conflicto institucional y prácticamente se acerca bastante al plazo previsto para que la norma salga aprobada definitivamente del Parlamento a finales de mayo. En concreto, la Cámara Baja tiene hasta el 11 de mayo, un día antes de las elecciones catalanas, para contestar al Senado. Si no lo hace o su respuesta es negativa, el siguiente paso puede ser llevar al Tribunal Constitucional el conflicto de competencia, si bien esto no dilata la tramitación ni se paraliza, a no ser que se pidan cautelarísimas. "ESPERAMOS UN VIACRUCIS DE RECURSOS" Desde el PP han admitido que podría interesar al partido ir al TC cuando la ley ya esté aprobada definitivamente. A partir de ese momento, los 'populares' esperan un "viacrucis de recursos" contra la amnistía, han añadido fuentes 'populares'. El propio Feijóo admitió este martes que el conflicto de competencias "no retrasa la tramitación de la ley" de amnistía porque disponen de dos meses para su tramitación en el Senado. Ha explicado que, pese a ser rechazada en esta Cámara, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, la norma "volverá al Congreso" y entrará en vigor posiblemente en el mes de mayo. A partir de ahí, confirmó que el PP presentará un recurso de inconstitucionalidad --dispone de un plazo de dos meses para hacerlo-- y el Tribunal Supremo también puede "presentar un recurso prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea" (TJUE). "Si lo hace el Tribunal Supremo, ese recurso ante las autoridades judiciales europeas conllevaría la paralización de la entrada en vigor de la ley y, por lo tanto, que no surtiese efectos. Eso sería, sin ninguna duda, la vía más directa desde el punto de vista judicial para parar este atropello legal y moral", manifestó, para añadir que los jueces "que atiendan el caso" pueden plantear también "cuestiones de inconstitucionalidad en el supuesto de que lo consideren oportuno una vez publicada la ley".