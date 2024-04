Bolaños enmarca en el "ciclo del bulo" las "patrañas" de Vox sobre la esposa de Pedro Sánchez

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha enmarcado este miércoles en lo que ha bautizado como "el ciclo del bulo" las "patrañas" que, a su juicio, están armando Vox y el PP con la ayuda de "cooperadores necesarios" sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo ha hecho en el Pleno del control al Gobierno en el Congreso, en respuesta a la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, quien le ha instado a detallar el "papel de Begoña Gómez en los "contratos públicos". "No le voy a pedir que no calumnie, sino a explicar la estrategia de la calumnia", le ha replicado Bolaños quien ha echando mano de varias fotografías para ilustrar el "ciclo del bulo" sobre la esposa de Sánchez. Así, ha recordado que fue "un digital" el que publicó que Gómez había recibido una subvención, una "falacia" fue propagada por el PP y Vox y que difundieron televisiones que "directa o indirectamente" reciben dinero público. "Todo una patraña, porque quien recibió la subvención fue otra Begoña Gómez, una hostelera de Cantabria", ha apostillado. "ESO DE BULO YA LO VEREMOS" "Eso del bulo ya lo veremos", ha replicado la portavoz de Vox, incidiendo en que su formación no se cree "nada" de un Gobierno que hace "lo contrario" de lo que dice y llegó a gobernar mediante una moción de censura en la que Sánchez fue presentado por un "gran balauarte como la corrupción", el exministro José Luis Ábalos. Rodríguez de Millán ha acusado a la esposa de Sánchez de haber hecho de "intermediaria" para que "empresarios de sus círculos más cercanos" se beneficiaran de ayudas públicas y de haber iniciado esa labor en el principio de la pandemia. Así, ha mencionado que Gómez "firmó una carta para que dos empresas lograsen contratos por valor de siete millones" y que uno de los principales accionistas de una de esas empresas es el señor Carlos Barrabés, "que acercó a Begoña Gómez a Air Europa en 2019 y después configuró el contenido del máster que ella misma dirige en la actualidad". "Desde la mediación de la mujer de Sánchez en julio de 2020, el Estado ha adjudicado a este señor contratos por valor de más de 18 millones de euros", ha denunciado la portavoz de Vox. En este contexto, Rodríguez de Millán ha reclamado al PP que apoye la petición de Vox, que quiere citar a Gómez en las comisiones de investigación sobre los contratos públicos en pandemia que se han creado en el Congreso y el Senado. SON INMUNES A LA VERDAD En su segundo turno, Bolaños ha destacado que Vox es "inmune a la verdad" y sigue "nadando en la calumnia" aunque le pongan los datos delante. "Chapotean en el ciclo del bulo", ha enfatizado, denunciando que la derecha, la ultraderecha y sus "cooperadores necesarios" dañan a la democracia con ese comportamiento. "¿De verdad les merece la pena esto para tapar las corruptelas de allegados de sus socios? ¿Tienen algún límite, algún escrúpulo?", les ha preguntado, antes de avisarle de que dentro de unos años verán la hemeroteca y sentirán "vergüenza". "Son pura patraña y todos los días la utilizan porque no tienen nada contra este Gobierno honrado", ha apostillado. Después el diputado del PP, Elías Bendodo, ha aprovechado para preguntar a Bolaños si el hecho de que sólo haya negado la supuesta subvención recibida por Gómez, "pero no todo lo demás, significa que lo demás sí es cierto". Pero la pregunta se ha quedado sin respuesta porque Bendodo estaba en el uso de la palabra para interrogar por otro asunto a la ministra de Defensa, Margarita Robles.