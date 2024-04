Fernández (PPC) rechaza dialogar con Junts: "No tengo nada que hablar con prófugos golpistas. Es de Barrio Sésamo"

El presidente del PPC y candidato de la Presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, ha acusado este martes a candidato de Junst, Carles Puigdemont, de estar centrado en sus "movidas" y en "hablar de su libro", después de que haya anunciado que dejará la primera línea de la política si no logra ser investido presidente de la Generalitat. A renglón seguido, ha rechazado de plano cualquier colaboración con Junts tras las elecciones catalanas. "Tengo muy claro que yo no tengo nada que hablar con prófugos golpistas. Es que creo que es de Barrio Sésamo. Para mí es así", ha declarado Fernández aludiendo al popular programa infantil de los años 80 y 90 cuando se le ha preguntado si, en caso de que el PP sea decisivo para formar gobierno en Cataluña, estaría dispuesto a sentarse a hablar con los independentistas y colaborar con ellos. Fernández ha realizado estas declaraciones en un almuerzo-coloquio organizado por el Club Siglo XXI que ha sido presentado por el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, que lo ha presentado como "un apóstol de la convivencia". Al acto han acudido el expresidente del PP catalán Alejo Vidal-Quadras, la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, y numerosos diputados del Grupo Popular. "ME NIEGO A CONVERTIR LA CAMPAÑA EN UN REALITY SHOW" Ante las palabras de Puigdemont asegurando que dejará la primera línea de la política si no logra ser investido presidente de la Generalitat, ha recriminado al presidente catalán centrarse en "hablar de su libro". "Las dos propuestas que ha lanzado hasta ahora Puigdemont son: uno, que se ha cambiado de casa, y dos, que se quiere retirar o se podría retirar. Yo me niego a convertir esta campaña en un reality show para comentar la vida y milagros de Carlos Puigdemont", ha enfatizado. En este punto, Fernández ha recalcado que el PP catalán centrará la campaña en hablar de lo que preocupa a los catalanes, como el problema de la sequía ante la falta de agua. "Eso es importante y no, insisto, las fricadas de Carles Puigdemont", ha resaltado. EL PSC DEBE ROMPER CON EL SEPARATISMO Además, el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat ha dejado claro que "la única manera" en la que su partido podría sentarse a hablar con los socialistas catalanes tras las elecciones es si ese partido "acabara con el proceso" y "rompiera todos sus acuerdos con el separatismo". "Todos deseamos cerrar la página del procés pero no podemos ser ingenuos. Si no se produjera un cambio radical por parte del Partido Socialista no vamos a entrar en sus trampas", ha avisado Alejandro Fernández. En cuanto a si se cree las declaraciones del candidato socialista Salvador Illa asegurando que es muy difícil que su partido pueda llegar a acuerdos con Junts, ha afirmado que cuando el exministro de Sanidad "dice una cosa, es que va a ocurrir lo contrario". "Es una metodología que no me falla con Illa", ha resaltado. DECISIÓN DEL TC DE SUSPEDER LA INICIATIVA SOBRE LA INDEPENDENCIA En cuanto a la decisión de admitir el recurso del Gobierno y suspender la iniciativa del Parlament catalán que pide declarar la independencia, Fernández ha señalado que se demuestra que el Estado de Derecho "funciona". Ha reconocido que a veces es "lento", con "una maquinaría que puede llevar a una cierta desesperación", pero "hay que ser optimistas". "La nuestra es una gran democracia del mundo y que no va a ser derrotada por Sánchez y toda esa pléyade que le rodea", ha enfatizado. LAS CANDIDATURAS, UN PROCESO "COMPLEJO" Al ser preguntado si se siente tutelado ante el hecho de que la dirección del PP haya situado a Dolors Montserrat como jefa de campaña. "Creo en el trabajo en equipo", ha dicho, para añadir que el proceso de elaboración de candidaturas es "complejo". Sin embargo, ha asegurado que una vez aprobadas las candidaturas, las va a defender. "Yo les voy a defender y sé que ellos me están defendiendo a mí", ha afirmado, cosechando un aplauso de los presentes. Además, el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat ha asegurado que contará en campaña con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, porque es un activo, así como con la presencia de más 'barones' territoriales del PP.