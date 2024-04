Pablo Casado reaparece en el lanzamiento de 'Artículo 14', el nuevo periódico de Pilar Gómez

El expresidente del PP Pablo Casado ha reaparecido este lunes en el acto de lanzamiento de 'Artículo 14', el nuevo diario 'online' dirigido por la periodista Pilar Gómez. Además, en este proyecto se han implicado algunos de sus antiguos colaboradores, como los periodistas Pablo Montesinos, María Pelayo y José Sánchez Arce, que serán subdirector, responsable de relaciones institucionales y editor del periódico, respectivamente. Casado ha asistido a este acto en el Espacio Larra de Madrid acompañado de su mujer, Isabel Torres. Previamente a la presentación, el exlíder 'popular' ha posado en el 'photocall' junto a Montesinos, quien fuera vicesecretario de comunicación del PP en su etapa; Pelayo, su directora de comunicación; Sánchez Arce, que fue director de la Asesoría Parlamentaria de los grupos del PP en el Congreso, Senado y Parlamento europeo entre 2020 y 2022; además de la periodista, Pilar Gómez. A la presentación del nuevo medio de comunicación ha asistido también la que fuera compañera de Casado en la dirección nacional del PP, la actual secretaria general, Cuca Gamarra. También han acudido del coordinador general de los 'populares', Elías Bendondo; el portavoz y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper; el presidente del Senado, Pedro Rollán; la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz; el empresario Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal; la exministra de Empleo Fátima Báñez; la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo y el líder de UGT, Pepe Álvarez. Casado lleva dos años alejado de primera línea de la política, desde que el 2 de abril de 2022 un congreso extraordinario del PP eligió a Alberto Núñez Feijóo como nuevo presidente de la formación tras una profunda crisis interna que convulsionó al PP. La guerra soterrada entre el equipo de Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, venía de lejos pero implosionó a mediados de febrero de 2022 de forma virulenta con acusaciones de supuesto espionaje y corrupción. Casado exigió entonces a Ayuso aclarar si su hermano recibió 286.000 euros en comisiones por mediar en un contrato de mascarillas en plena pandemia, mientras la presidenta madrileña acusó a 'Génova' de vincularla con la corrupción sin pruebas. Meses después, la Fiscalía archivaría esa investigación a Tomás Díaz Ayuso. El 23 de febrero de 2022, Casado reunió a los 'barones' del PP, que visualizaron su apoyo a Feijóo --llevaba casi 14 años al frente de la Xunta de Galicia--, que fue ungido como nuevo líder en el cónclave de Sevilla, donde prometió "unir" al PP y "coser" las heridas. NUEVA VIDA PROFESIONAL DE CASADO Casado, que ahora trabaja en un fondo de tecnología y defensa, ha reaparecido este lunes en la presentación de este nuevo medio --que ha tenido lugar en el Espacio Larra de Madrid-- a cargo de su directora, Pilar Gómez, y de José Sánchez Arce, editor del periódico. Dos años después de aquella profunda crisis que dejó muchas heridas, fuentes de su entorno confiesan haber abierto otra etapa. "Hemos pasado página", dijo recientemente a Europa Press una de las personas que acompañó a Casado hasta su despedida y que no cree que tenga ninguna intención de volver a la política. 'ARTÍCULO 14' BUSCA QUE "TODOS LOS DÍAS SEAN 8 DE MARZO" Los promotores de 'Artículo 14' han señalado que su objetivo es que "todos los días sean un 8 de Marzo" (Día Internacional de la Mujer) respecto a la información sobre la mujer que ofrecen los medios de comunicación. "Que todos los días haya noticias en las que los protagonistas sean las mujeres, porque queremos defender una igualdad real", explica Pilar Gómez. Según la directora, el nombre de 'Artículo 14' hace referencia al mismo de la Carta Magna, que "recoge precisamente que no puede haber discriminación por razón de sexo o de raza" en el artículo 14. "Lo que hacemos es un brindis a la Constitución, que aunque a veces está siendo muy vapuleada, creo que es un texto que, con alguna reforma --y nosotros también haremos campaña para que algunos artículos de la Constitución reflejen mucho más fielmente el papel de la mujer en la sociedad-, es una Constitución que necesita retoques, pero es que está muy vigente", señala. En una entrevista concedida a Europa Press, con motivo del lanzamiento de 'Artículo 14' (www.articulo14.es), su directora comentó que lleva "mucho tiempo haciendo política" y le gusta, y se dio cuenta de que algo que antes era una "obviedad" como es ser feminista, que "se daba casi por hecho", se había convertido en algo que "divide" no solo a las mujeres, sino que también hace que muchos hombres "sientan un rechazo".