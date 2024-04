López Miras muestra su rechazo "frontal" a la ley de amnistía y advierte que su fin es la "autodeterminación"

El jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha mostrado su rechazo "frontal" a la ley de amnistía que "consagra la ruptura de la igualdad entre todos los españoles" con el fin de que Pedro Sánchez siga al frente de la Presidencia del Gobierno central. Así, ha advertido que el millón y medio de habitantes de la región no merecen ser "moneda de cambio" y no está dispuesto a que "paguen la factura independentista", por lo que ha corroborado que su Ejecutivo denunciará esta ley "en cuanto sea posible hacerlo". De hecho, esta norma "no es el final sino el principio de la hoja de ruta secesionista" cuyo objetivo es la "autodeterminación", tal y como ha afirmado López Miras en la Comisión General de Comunidades Autónomas que ha promovido el PP --que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta-- para aprobar un informe sobre el impacto autonómico de la amnistía. Ha pedido a los asistentes a la sesión que no se "alarmen" por las declaraciones de los representantes de los partidos independentistas y del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, porque "la historia del independentismo se basa precisamente en la división, en el enfrentamiento y en la discriminación". Ha lamentado que "el único y verdadero problema" es que "por primera vez en nuestra democracia hay alguien que está dispuesto a someterse al chantaje y a los argumentos de los separatistas y los independentistas", en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De hecho, sí ha coincidido "plenamente" con Aragonès en que, si la continuidad de Sánchez al frente del Gobierno central depende de que se haga el referéndum de autodeterminación, "habrá referéndum de autodeterminación". En este sentido, López Miras ha considerado que el millón y medio de habitantes de la Región no merecen ser "moneda de cambio" para que Sánchez siga estando en el Gobierno. "Un millón y medio de españoles cuya dignidad e igualdad, incluso su futuro, se compromete con esta norma y con este traje hecho a la medida del independentismo", según el presidente murciano. TACHA LA AMNISTÍA DE "DESTRUCTIVO VIRUS" Durante su intervención, López Miras ha criticado que el pasado 19 de octubre, cuando Aragonès intervino en el Senado en defensa de la amnistía, esta ley ya "era una sólida amenaza a nuestro Estado social y democrático de derecho". Ahora, 172 días más tarde, ha lamentado que esa amenaza "es un destructivo virus instalado por el separatismo en el marco de convivencia nacido de la Transición". Así, ha puesto en valor que esa Transición ha alumbrado "las mejores décadas de nuestra historia reciente, fruto de la reconciliación, de la de verdad" y ha rechazado esta otra reconciliación "que, como cortina de humo, quiere ocultar la impunidad de un golpe al orden jurídico y moral que cimenta nuestra democracia". "A estas alturas habrán adivinado, sin duda, que una vez conocido el texto de la norma, nuestra postura no ha variado en modo alguno", ha aseverado López Miras, quien ha advertido que el Ejecutivo murciano denunciará la ley de amnistía "en cuanto sea posible". "Porque, afortunadamente en esta historia, además del muro de contención del Senado, existen jueces y tribunales adalides de la defensa de los derechos y el orden dentro y fuera de nuestras fronteras", tal y como ha destacado el presidente del Gobierno murciano. RAZONES DEL "RECHAZO" A LA AMNISTÍA López Miras ha recordado que ya puso sobre la mesa el pasado mes de octubre las razones de su rechazo a la amnistía, y ha destacado que el paso de los meses no ha hecho sino "reforzar" cada uno de los argumentos que expuso en su momento. Ha resumido estos argumentos en tres. "El primero, que la ley de amnistía es inconstitucional y que su encaje en el ordenamiento legal es imposible", según el presidente del Ejecutivo murciano, quien ha justificado que "así lo han puesto de manifiesto con rigor numerosos expertos, entre ellos los servicios jurídicos del Senado, el Consejo General del Poder Judicial y la Comisión de Venecia". A su parecer, una medida como ésta "debería estar contemplada en la Constitución, y no lo está por expreso deseo de los padres de nuestra Carta Magna", según López Miras, quien ha recordado que se debió a "una decisión consciente y meditada, adoptada el 3 de noviembre de 1977, como consta en las actas oficiales del debate constituyente". El presidente de la Región de Murcia ha reprochado que la amnistía "torpedea cada uno de los logros que trajo consigo la Transición de la democracia" y que "ahora se han vendido por unos pocos pero imprescindibles votos sin los que este Gobierno improductivo, no existiría". El segundo de los argumentos de su "oposición frontal" a la norma, según López Miras, es que se trata de un proyecto legislativo "a la carta" redactada "por los delincuentes a quienes beneficia" y que "tampoco tiene encaje desde el punto de vista ético y moral". A su juicio, los españoles "no merecen esto, porque su razón de ser no es la búsqueda de la concordia" ni la "pacificación de un conflicto o la reconciliación", sino "un contrato de compraventa". Se trata, a su juicio, de ofrecer "inviolabilidad a cambio de apoyo en el Congreso de los Diputados y la impunidad más absoluta para delincuentes". Ha criticado que "saltarse las normas no es más deshonesto que permitir a los delincuentes que legislen contra el Código Penal" y ha subrayado que "esto es una rendición y una entrega incondicional". De hecho, ha considerado que se trata de "dar el monopolio del poder a cambio de unos minutos más de apoyo parlamentario y de soporte vital para un Gobierno que agoniza desde la cuna". La tercera y última de las razones que justifica su "rechazo total" a la ley de amnistía es que, según López Miras, esta norma "no es el final sino el principio de la hoja de ruta secesionista como hoy ha quedado demostrado una vez más; porque la norma abre la puerta a un nuevo marco de derechos desiguales". "PACTO DE PRIVILEGIOS FISCALES" "Ya lo dije el pasado 19 de octubre: no pienso consentir que los murcianos paguen la factura independentista porque un presidente acorralado anteponga su supervivencia personal al interés general", según López Miras, quien ha asegurado que él no va a dejar que "se jueguen los recursos financieros que le garantizan unos servicios públicos a los que tienen derecho, como el resto de los españoles". Ha indicado que la Región es, junto a Valencia, la comunidad autónoma "peor financiada de España" como "consecuencia de otra cesión al independentismo en 2009 por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero". "Superada la amnistía", López Miras ha criticado que "ahora toca exigir un pacto de privilegios fiscales que suponga dinamitar el sistema de financiación de las comunidades de régimen común". Ha reconocido que es un modelo "injusto, insuficiente y caduco" pero que "se fundamenta en un principio al que no podemos renunciar", y que es "la solidaridad entre territorios". Ha reprochado que Sánchez "está dispuesto a dar más privilegios para que tengan más una de las regiones que más tiene ya, empobreciendo los territorios que menos tienen". Y se ha preguntado "dónde está el progresismo que predican" dentro de todo este "mercadeo bilateral que rompe las reglas de juego". Ha reconocido que, de momento y con "periodos electorales en curso", el presidente del Gobierno central ha dicho con firmeza que "por ahí no pasa", pero ha recordado que "si tiramos de hemeroteca, ya sabemos que Sánchez por ahí sí pasa". Se trata, ha añadido, de "negar primero para acceder después y querer convencernos además de que se hacen aras del interés general".