Bolaños dice que las 25 bajas del Supremo no se notan pero el tribunal le reclama un plan de refuerzo extraordinario

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este lunes que las 25 vacantes que acumula el Tribunal Supremo (TS) por la imposibilidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de hacer nombramientos discrecionales "no se están viendo reflejadas" en un descenso de los asuntos resueltos, pero el alto tribunal le ha reclamado un "plan de refuerzo extraordinario" para paliar la situación. A la salida de su primer encuentro con la Sala de Gobierno del alto tribunal, Bolaños ha insistido en que esas 25 bajas, "gracias al esfuerzo de los magistrados" y a los refuerzos aprobados por el Ministerio, "no se están viendo reflejadas en un descenso de los asuntos que salen resueltos". Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han explicado que la estadística de resolución de sentencias del TS se mantiene porque de momento trata muchos asuntos sobre los que ya se ha pronunciado, por lo que aplica la reiteración de doctrina. Sin embargo, dichas fuentes han subrayado que sí se ha duplicado el tiempo de tramitación de nuevos recursos a raíz de dichas bajas. Con todo, Bolaños ha agradecido el "sobreesfuerzo que están haciendo los magistrados y magistradas del Supremo, también el Gabinete Técnico y todos los funcionarios", así como el "esfuerzo" que hacen desde el Ministerio para "dotarles de mayores medios humanos y materiales". Así, ha celebrado que el alto tribunal está "funcionado" con "sentencias con una altísima calidad técnica y también en un número muy elevado". REFUERZO AÚN DESPUÉS DE RENOVAR EL CGPJ Desde la Sala de Gobierno del TS, no obstante, han pedido al ministro que refuerce el Gabinete Técnico "mediante comisiones de servicio anuales y no semestrales". También han reclamado que dicha medida "se acompañe de personal administrativo de apoyo (funcionarios de auxilio y tramitación)". En un comunicado emitido al término de la reunión, el Supremo ha precisado que dicho plan de refuerzo "debería mantenerse por el tiempo necesario aun en el caso de que se produjera la renovación del CGPJ y el consiguiente nombramiento de nuevos magistrados y magistradas", toda vez que considera que las nuevas incorporaciones no harían "desaparecer la acumulación de asuntos que se ha producido en este periodo". Al hilo, el alto tribunal ha avisado de que una de las necesidades más acuciantes que tiene es "la de disponer de un equipo propio de informática que haga posible la asistencia inmediata ante cualquier incidencia". Según ha indicado, actualmente el servicio de informática del tribunal está dotado de poco personal y, para solventar cualquier problema, es preciso abrir una incidencia en el Centro de Atención al Usuario (CAU) y esperar la respuesta de este, lo que puede demorar la resolución de situaciones urgentes. 31,25% DE VACANTES Tras el encuentro, el Supremo ha incidido en que la imposibilidad legal por parte del CGPJ de realizar nombramientos discrecionales mientras se encuentre en funciones provoca que se encuentre sin presidente ni vicepresidente titulares y con un total de 25 vacantes en sus Salas, lo que representa el 31,25 % de su plantilla. En concreto, la Sala de lo Civil acumula tres bajas; la de lo Penal, una; y la de lo Contencioso-Administrativo, 12. En la Sala de lo Social tienen siete bajas; y la de lo Militar, tres. Las fuentes jurídicas consultadas subrayan que el 30,3% de la plantilla del alto tribunal está sin renovar. Según ha informado el Supremo, esta situación conlleva a que el tribunal, a 1 de enero de 2024, acumulase 46.758 asuntos pendientes, 3.138 más que al inicio de 2023. PRIMERA REUNIÓN CON LA SALA DE GOBIERNO Cabe recordar que la reunión de la Sala de Gobierno y el ministro ha tenido lugar en plena tramitación de la ley de amnistía, con 25 bajas acumuladas entre sus magistrados y sin una fecha en el horizonte para retomar las negociaciones y designar un nuevo CGPJ que pueda reactivar los nombramientos que tiene pendiente para cubrir las vacantes. El de este lunes ha sido el primer encuentro entre Bolaños y la Sala de Gobierno desde que éste asumiera la cartera de Justicia el pasado noviembre. No obstante, cabe recordar que el 21 de diciembre el ministro ya se sentó a la mesa con el presidente interino del Supremo, el magistrado Francisco Marín Castán, quien le exigió que defendiese a los jueces de los ataques que estaban recibiendo por parte de diferentes representantes políticos. Esta vez el ministro ha despachado con con el propio Marín Castán y los otros cuatro presidentes de Sala --Manuel Marchena, Pablo Lucas, Antonio Sempere, Jacobo Barja--, con cinco magistrados elegidos --Susana Polo, Antonio del Moral, Ignacio Sancho y Dimitry Berberoff-- y con el secretario de la Sala, Ángel Ruano. Por parte del Ministerio, han participado también el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; el subsecretario de Justicia, Alberto Herrera; la secretaria general de Innovación, Sofía Puente; y la directora del Gabinete del ministro, María Eugenia de la Cera.