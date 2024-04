Illa (PSC) ve "muy difícil" gobernar junto a Junts pero no descarta llegar a acuerdos concretos

El candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha afirmado que ve "muy difícil" un posible gobierno con Junts tras los comicios del próximo 12 de mayo, pero no ha descartado llegar a acuerdos concretos. "Veo francamente difícil gobernar con Junts en la Generalitat", ha considerado Illa en una entrevista publicada este domingo en eldiario.es y recogida por Europa Press. Sin embargo, Illa ve "conveniente llegar a acuerdos en el arco parlamentario" con la formación como los alcanzados en esta legislatura en materias que, a su juicio, son de interés para la ciudadanía y también ha apuntado a pactos concretos con ERC, Comuns y PP. Ha asegurado que no va a dar lecciones sobre autogobierno o constitucionalismo pero tampoco no las va a recibir de nadie y ha defendido una "política que toque con los pies en el suelo y reivindique el autogobierno ejerciéndolo". REFERÉNDUM Y AMNISTÍA Tras ser preguntado por el referéndum y la amnistía, Illa ha aseverado que no tenían "prevista" la amnistía, pero, según él, responde a una voluntad expresada en las urnas y a una coyuntura. Por contra, Illa cree que "el referéndum es un elemento divisivo y es todo lo contrario a lo que hay que hacer en una sociedad, y mucho menos ahora, en un momento de cambios geopolíticos profundos". Ha reivindicado su "alternativa" al referéndum, que pasa por generar prosperidad en Cataluña en materia de educación, sanidad, servicios públicos y afrontar la sequía.