42-16. Las 'Guerreras' se dan un festín antes de afrontar el preolímpico

Redacción deportes, 7 abr (EFE).- La selección española femenina de balonmano se dio un festín antes del preolímpico que disputará la próxima semana en Torrevieja, donde las 'Guerreras' se jugarán el billete paras los Juegos de París, tras imponerse este domingo por un contundente 42-16 a Azerbaiyán.

Una goleada que permitió a las de Ambros Martín, que introdujo hasta cinco cambios con relación a las dieciséis jugadoras que se impusieron el pasado miércoles por 20-34 a Lituania en Vilna, cerrar con pleno de victorias su andadura en la fase de clasificación para el Europeo de Austria, Hungría y Suiza 2024

Claro ejemplo de la superioridad del conjunto español en un grupo en el que ningún rival logró inquietar lo más mínimo a las 'Guerreras' tal y como se volvió a comprobar este domingo en Porriño en un choque en el que España apenas tardó apenas diez minutos en encarrilar el triunfo (10-2).

A las de Ambros Martín apenas les bastó con un mínimo de intensidad defensiva y el buen hacer bajo los palos de Merche Castellanos, que detuvo más de un balón a dos manos, para sacar a relucir las carencias del débil conjunto azerbayano que viajó a la localidad pontevedresa con tan sólo trece jugadoras.

Pero si España no encontró casi oposición en defensa, muchos menos en ataque como demostró el cien por cien de efectividad de las 'Guerreras' que anotó los doce primeros lanzamientos que intento (12-4).

De hecho, el primer fallo del conjunto español no llegó hasta cumplidos los trece minutos de juego en un lanzamiento de portería a portería de la extremo Maitane Etxeberria.

Con el partido resuelto desde casi antes de empezar la única duda era saber si los internacionales españolas serían capaces de mantener la concentración durante todo el encuentro ante un rival que se encuentra no varios, sino muchos escalones por encima de las azerbaiyanas.

Para ello, el seleccionador español no dudó en rotar continuamente el banquillo, lo que permitió a las 'Guerreras' no sólo conservar los doce goles de ventaja (20-12) con los que se marcharon al descanso en una segunda parte en la que España no se aburrió de marcar.

Especialmente la extremo Paulina Pérez Buforn, jugadora del Conserva Orbe Porriño, que brilló en su casa y concluyó la contienda como máximo realizador español con un total de ocho dianas.

Goles que dispararon hasta los veintiséis goles la renta final (42-16) de unas 'Guerreras' que no lo tendrán tan fácil con la República Checa, Argentina y Países Bajos en el preolímpico que arrancará el próximo jueves en la localidad alicantina de Torrevieja.

Ficha técnica:

42 - España: Castellanos; Pérez Buforn (8, 3p), Etxeberria (2), Gassama (1), Lara González (2), Barbosa (3) y Sole López (4) -equipo inicial- Wiggins (ps), Marta López (6), Campos (1), Arderius (1), Jennifer Gutiérrez (3), Alicia Fernández (4, 3p), Tchaptchet (4), Arcos (1) y Mireya González (2)

16 - Azerbaiyán: Rasulova; Barbakadze (-), Musayeya (-), Mikhalkovich (2), Bayramova (8, 1p), Sharifova (1) y Rana Hasanova (4) -equipo inicial- Azaliya Hasanova (ps), Shukurova (-), Mammadova (-), Ibrahimova (-), Abbasova (1) y Haybatli (-)

Marcador cada cinco minutos: 5-1, 10-2, 13-4, 16-4, 18-7 y 20-8 (Descanso) 24-9, 28-11, 32-13, 35-14, 37-15 y 42-16 (Final)

Árbitros: Schaad y Müller (SUI). Expulsaron por tres exclusiones a la jugadora de Azerbaiyán Marta Abbasova (m.58).

Además excluyeron por dos minutos a Lara González por España; y a Bayramova, Barbakadze y Shukurova por Azerbaiyán.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la sexta y última jornada del grupo 5 de la fase de clasificación para el Europeo de Austria, Hungría y Suiza 2024 disputado en el Pabellón Municipal de Porriño (Pontevedra) ante 2.000 espectadores. Lleno. EFE

jv/og