Gorrotxategi afirma que Elkarrekin es "la única fuerza" que sabe que "no se puede cambiar Euskadi con la derecha"

La candidata de Elkarrekin Podemos a lehendakari, Miren Gorrotxategi, ha asegurado que la coalición que representa es "la única fuerza" que sabe "que no se puede pretender cambiar Euskadi con la derecha y el mismo partido causante los problemas que hacen necesario un cambio de gobierno". Además, ha respondido al PNV que "el peor de los populismos" es el que "pretende vincular las siglas de un partido a todo un país". Gorrotxategi ha participado en un acto político en Vitoria-Gasteiz junto a los candidatos al Parlamento Vasco, Juantxo López de Uralde y David Soto, y la portavoz en Vitoria, Garbiñe Ruiz. En su intervención, ha admitido que "vienen días decisivos" y la militancia "va a estar agitando la calle", diciendo "alto y claro" que Elkarrekin Podemos es "la única fuerza que garantiza un cambio en Euskadi". "No solo de boquilla, sino porque somos la única fuerza que entiende que no se puede pretender cambiar Euskadi con la derecha. Con el mismo partido que ha sido el causante de todos los problemas que hacen necesario un cambio de gobierno", ha manifestado. Según ha recordado, recientemente el candidato a lehendakari, Imanol Pradales, alertaba del "peligro de los populismos, como una amenaza externa que se cierne sobre Euskadi". "Nos alertan de la amenaza de los populismos mientras ellos hablan de levantar un muro en el Ebro", ha ironizado. A su juicio, hablar del riesgo del populismo en esta contienda electoral es "absurdo" y "pretendidamente confuso y descontextualizado". Se trata, según ha afirmado, de "un discurso que pone al mismo nivel a Mélenchon que a Bolsonaro, a Lula da Silva que a Milei. No ve diferencias ideológicas entre quienes proclaman la igualdad social y quienes propagan el racismo, el machismo y discursos de odio. Ya no existen izquierdas ni derechas. Todo es centro, sí, pero centro comercial", ha explicado. Además, ha asegurado que "el peor de los populismos" es el que "pretende vincular las siglas de un partido a todo un país" y afirma que "optar por ellos es optar por Euskadi". "Ni 10, ni 20, ni 40 años gobernando le otorga el derecho a nadie a monopolizar el sentimiento de pertenencia a esta tierra. Y tampoco le otorga el derecho a pensar que un gobierno es su dominio particular", ha lamentado. No obstante, Gorrotxategi cree que "el verdadero problema no es que lo piensen ellos" sino que "también haya otros partidos supuestamente de izquierdas que no puedan abandonar el marco mental de un gobierno del PNV". "Nosotras tenemos otra opinión. Nosotras, en Elkarrekin Podemos, nos proclamamos orgullosamente de izquierdas. Y aspiramos a movilizar y a representar a ese votante que cree que ya va siendo hora de que haya un gobierno de izquierdas en Euskadi", ha precisado. Para la candidata a lehendakari, "desafortunadamente" los partidos que hablan de cambio, "en realidad, lo que proponen es mantener en el gobierno a un partido que ahora propone vigilar a quienes acceden a una prestación social". "¿Van a vigilar el fraude fiscal? No. ¿Van a vigilar la ingeniaría financiera de los ricos para eludir impuestos? No. ¿Van a controlar los delitos contra el medio ambiente? ¿Los casos de corrupción, las puertas giratorias? No, no y no", ha afirmado. En su opinión, lo que hacen es "poner bajo sospecha a quienes reciben una prestación". "Es exactamente el mismo discurso que el PP y que Vox", ha afirmado. Además, ha recordado que el PNV ha recurrido la ley de vivienda y "maniobrado para suavizar el impuesto al oligopolio". "Defienden una fiscalidad cómoda para los ricos, pero exigente e intransigente para la clase trabajadora, consolidan la segregación escolar y la privatización de Osakidetza. ¿Con ellos quieren gobernar? ¿En serio?", se ha preguntado. En este punto, ha advertido de que "un cambio en Euskadi significa un cambio real en las políticas públicas" y ha rechazado los "maquillajes" porque "tampoco el reajuste de la hegemonía existente". "Queremos una Euskadi Ecologista, no una Euskadi pintada de verde por Iberdrola y Petronor. El oligopolio extiende cheques que nuestra tierra no puede pagar; que el medioambiente no puede sostener. Por eso, queremos una empresa pública de energía para que este planeta pueda vivir, pero también para que las familias no se vean obligadas a sobrevivir para poder pagar la factura de la luz", ha añadido. Gorrotxategi se ha preguntado si "populismo es poner las instituciones democráticas al servicio de las necesidades reales de la gente" y "utilizar el poder público para garantizar condiciones de justicia social". "En Euskadi el populismo solo existe como un recurso retórico de la derecha para convencernos de que las cosas no se pueden cambiar. Pero nosotras las vamos a cambiar. Estamos empeñadas. Nosotras creemos que otra Euskadi es posible. Es posible con un gobierno de izquierdas. Y nadie nos va a quitar esa esperanza", ha concluido. DAVID SOTO Por su parte, David Soto ha advertido de que "los tiempos de podemización de EH Bildu han quedado atrás. Ahora se ha 'peneuvizado' y renunciado a muchos elementos de transformación social y material de este país". A su juicio, el PSE "quiere afiliarse en campaña a GKS" pero luego "dista mucho de cumplir lo que promete y se pliega a los intereses del PNV". "Frente a las falsas propuestas que luego no cumplen y frente a quienes han adaptado la política del PNV como fórmula de resignación para llegar al Gobierno, está Elkarrekin Podemos, una izquierda que no se calla, no se resigna y sigue reivindicando las mismas transformaciones que defendía desde el primer día", ha dicho Mientras, Juantxo López de Uralde ha defendido que la Elkarrekin Podemos tiene "el mejor programa y el más extenso porque ha sido trabajado con más de 100 organizaciones". "Aunque lo importante es qué vamos a hacer, porque por ejemplo el PSE es especialista en hacer programas muy bonitos que luego incumple. Nuestro compromiso es que lo vamos a cumplir", ha señalado. Por último, Garbiñe Ruiz Noriega ha garantizado que el voto a Elkarrekin Podemos-Alianza Verde "es la única garantía de que las cosas puedan cambiar, de que se garantice la atención sanitaria en Vitoria, de que no lleguen los residuos peligrosos a Vitoria". "Está en juego la transformación de nuestras vidas", ha concluido.