García (Sumar) aboga por "blindar la sanidad pública" y acusa a PNV y PSE de no conformar un gobierno "progresista"

La candidata de Sumar a lehendakari, Alba García, ha apostado por "blindar la sanidad pública" frente a la "apuesta firme por la privatización" de PNV y PSE, formaciones a las que ha acusado de no conformar un gobierno "progresista" en Euskadi. García ha tomado parte este sábado en un acto político en Vitoria junto a la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz; el cabeza de lista por Álava, Jon Hernández, el cabeza de lista por Guipúzcoa, Andeka Larrea, y la coportavoz de Berdeak Equo, Carmen Muñoz. García, que ha calificado a Yolanda Díaz de "referente", ha incidido en que la vicepresidenta "encarna al frente del Ministerio de Trabajo la esencia de Sumar: el diálogo, la escucha y la capacidad de cumplir las promesas". En su alocución, y tras enumerar la reforma laboral o el aumento del salario mínimo, la aspirante a lehendakari ha subrayado que Sumar "nació para cumplir lo que promete" y se ha mostrado segura de que saldrá adelante la reducción de la jornada laboral sin reducción de salario. Tras valorar la labor desarrollada por el personal del Servicio Público vasco de Salud, ha advertido que con la pandemia de la covid-19 se demostró que "el Gobierno vasco llevaba años recortando y privatizando por la puerta de atrás Osakidetza", y se plasmaron "problemas latentes que afectan con especial intensidad a la atención primaria". En este contexto, ha considerado "sorprendente" que desde el PSE se argumente que es el momento de "recuperar el orgullo de Osakidetza" cuando los socialistas "llevan gobernando con el PNV desde el año 2016". "Ocho añitos, señor Andueza. ¿No es tiempo suficiente para haber hecho algo para cambiar la situación? ¿De 2020, tras la pandemia, hasta ahora no han tenido tiempo o capacidad para hacer nada?", se ha cuestionado. A su juicio, lo que ambas formaciones gobernantes han hecho en las últimas legislaturas ha sido una apuesta firme por la privatización, "tratando de parchear los problemas de Osakidetza con externalizaciones y derivaciones a la sanidad privada". "En Euskadi, el 95% de los abortos se realizan en la privada. Y eso es vulnerar los derechos de las mujeres, eso es incumplir la ley y eso es también una privatización encubierta de la sanidad, de nuestros derecho", ha añadido. También ha acusado a jeltzales y socialistas de "empeorar las condiciones laborales de los profesionales de Osakidetza, reduciendo los tiempos de contratos que se ofertan y fomentado que las médicas y enfermeras tengan que hacer la maleta para buscar mejores condiciones laborales". "Ya está bien de decir que el problema es que faltan profesionales. Algo que, por cierto, también repiten todo el rato ciertos líderes autonómicos del PP. Esto no es coincidencia. Ya dijo ayer Núñez Feijóo que el PP garantizará su apoyo a un gobierno del PNV y del PSE. Si esta es la opción del PP, está claro que ese es el lugar en el que no hay que estar. Está claro que un gobierno del PNV y del PSE no es un gobierno progresista", ha sostenido. Del mismo modo, García ha censurado el "clientelismo" y "los fraudes en las ofertas de empleo público en las OPES de Sanidad" y ha subrayado que la forma de evitar que se haga negocio con la salud y evitar el clientelismo es "blindar la sanidad pública". Por ello, se ha comprometido a legar a acuerdos con los sindicatos para mejorar las condiciones de los trabajadores de Osakidetza, blindar la sanidad pública en los presupuestos mediante un aumento de la inversión fija en el PIB, así como a "reforzar la atención primaria garantizando por ley un mínimo de inversión y reforzando la contratación". "MÁS SERVICIOS" Además, ha defendido que cuidar la sanidad pública y fortalecer Osakidetza significa también "ampliar su cartera de servicios incluyendo la atención bucodental, la ginecológica, la oftalmológica o la salud mental". Por último, ha mostrado el compromiso de Sumar por "recuperar por completo la cobertura sanitaria universal para todas las personas". "El próximo martes se debatirá en el Congreso si admitir o no a trámite la ILP de regularización, que busca que 500.000 personas tengan papeles, tengan derechos. Una iniciativa que ha recogido 700.000 firmas. Espero, que todos los partidos vascos tengan la altura de miras, tengan el compromiso con la democracia y con los derechos humanos para votar este martes a favor de que se pueda, como mínimo, debatir esta iniciativa", ha finalizado. Por su parte, el cabeza de lista por Guipúzcoa, Andeka Larrea, ha defendido que los servicios públicos deberían ser "la mejor muestra de la Euskadi que somos, de la Euskadi que cuida a las personas enfermas". En este sentido, ha criticado las políticas privatizadoras y "mala gestión de PNV y PSE" en materia de sanidad. Por último, el cabeza de lista por Álava, Jon Hernández, ha pedido el voto a los "trabajadores de este país" y ha apostado por "preservar un planeta esquilmado por la avaricia capitalista". "Votar es Sumar es votar por sus intereses, por defenderlos", ha añadido.