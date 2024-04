El PP acusa a Sánchez de tener "memoria" para hablar del franquismo, "pero no para explicar las actividades de su mujer"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tener "memoria histórica para hablar del franquismo, pero no familiar para explicar las actividades de su mujer". Tellado se ha expresado así durante su intervención en la Ruta por la Igualdad, actividad organizada por el PP a nivel nacional, que se ha celebrado en la ciudad de Castelló. El 'popular' ha afirmado que "todos los implicados en la trama de corrupción del caso Sánchez orbitan alrededor del presidente", al que ha acusado de no dar explicaciones y optar por huir hacia delante "utilizando cortinas de humo". Así mismo, cree que la posición del PSOE sobre el referéndum en Cataluña "dependerá de los intereses de Pedro Sánchez, tal y como sucedió con la Ley de Amnistía", y ha culpado al PSC de "dar alas al independentismo". "El Partido Popular es la única opción política que defiende la Constitución", ha señalado. Tellado ha acusado al Gobierno de "asfixiar" a la mayoría de los españoles con las 69 subidas de impuestos a ciudadanos y empresas. "La cesta de la compra aumenta con alimentos disparados en un 30 por ciento. Somos el país 31 de 38 de la OCDE con peor competitividad fiscal y vemos cómo el Ejecutivo maquilla los datos del paro y del desempleo", ha dicho. Así mismo, ha denunciado que Sánchez "diga sí a todo lo que exige Puigdemont", mientras "lleva años diciendo no a las demandas de Castellón, como por ejemplo que la industria de la cerámica, que representa una cuarta parte del PIB de la provincia, no haya recibido la ayuda necesaria para responder al encarecimiento de los costes". Finalmente, ha remarcado que el PP seguirá apostando por la igualdad de todos los españoles "frente a un Gobierno que defiende una clase de ciudadanos superiores en materia de impuestos, financiación y justicia". "IGUALDAD DE OPORTUNIDADES" Por su parte, la presidenta provincial del PPCS y de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha alzado hoy la voz por la provincia de Castellón para pedir "igualdad de oportunidades entre territorios frente al olvido con el que Pedro Sánchez castiga a Castellón". Barrachina ha destacado que "los castellonenses merecen aspirar a los mismos recursos y ver protegidos los mismos derechos que el resto de españoles. "Porque todos somos iguales pese a que haya quien, desde el púlpito de la presidencia del Gobierno de España, trate de imprimir diferencias ideológicas por interés propio, como ha hecho Pedro Sánchez", ha subrayado. Porque tal y como ha relatado, "mientras Pedro Sánchez viene a Castellón en Falcon, lo hace con las manos y las maletas vacías para esta provincia, porque mientras él duerme tranquilo en la Moncloa, el sector cerámico de la provincia de Castellón padece insomnio por la falta de ayudas". Para Marta Barrachina, "el poder de Castellón lo admira el mundo con una cerámica que es líder internacional, una industria que es sinónimo de investigación, calidad y vanguardia". "Somos ejemplo y modelo de riqueza no solo para las más de 70.000 familias que emplea el sector de forma directa, indirecta o inducida, sino reforzando el músculo de nuestra Comunitat Valenciana y haciendo grande a España", ha apuntado. "Hoy seguimos esperando la llamada del ministro de Industria, Jordi Hereu, al que el pasado 16 de enero le solicitamos una entrevista. También la llamada de Óscar Puente, ministro de Transportes, porque sin el trabajo de estos profesionales no cruzamos fronteras. Son fundamentales", ha declarado la líder de los populares. "LAS PREBRENDAS AFECTAN A CASTELLÓN" Finalmente, la presidenta local del PP y alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha declarado que lo que pasa en el Gobierno de España afecta a Castellón. "Las prebendas que se aprueban desde Moncloa para Cataluña y el País Vasco nos afectan a los castellonenses, porque nos convierten en ciudadanos de segunda", ha indicado. En este sentido, "vamos a alzar la voz, una y mil veces, para exigir lo que nos corresponde, y para contribuir desde Castellón a que las horas de Pedro Sánchez como presidente estén contadas, porque los castellonenses, y los españoles, no nos podemos permitir ni un día más tener un presidente que miente, que está bajo sospecha de corrupción y que es una marioneta en manos de partidos independentistas", ha concluido.