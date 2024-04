Denegada la petición de libertad del sobrino de María del Monte encarcelado por el asalto a su casa

El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que indaga el asalto y robo con violencia cometido en el chalé de Gines de la cantante María del Monte y su esposa, la periodista Inmaculada Casal, en agosto de 2023; ha denegado la petición de libertad provisional cursada por su sobrino Antonio Tejado, actualmente en prisión provisional como presunto autor intelectual de los hechos, así como las peticiones en el mismo sentido de los restantes cinco detenidos en prisión provisional por los mismos hechos. Así lo ha informado este viernes la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), después de que tanto la acusación particular que ejerce la artista como la Fiscalía se opusiesen a estas solicitudes de libertad provisional, con lo que los citados cinco inculpados, entre ellos Antonio Tejado, permanecerán en situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza. Según la Fiscalía, siguen pesando los motivos esgrimidos para la medida cautelar de cárcel para todos ellos, precisando que en el caso del ciudadano ruso Arseny G., el planteamiento de su hipotética puesta en libertad había suscitado la posible materialización de su expulsión de España a cuenta de su situación concreta. A la hora de dictar el ingreso en prisión de estas personas, recordémoslo, el juez instructor del caso, Juan Gutiérrez Casillas, destacaba la "violencia extrema" a la que fueron sometidas la cantante, su esposa y las demás personas víctimas del asalto. Dicha resolución judicial detalla que de las pesquisas realizadas por la Guardia Civil, se deduce que sobre las 4,40 horas del 25 de agosto de 2023, los investigados Arseny G., José S.A., Antonio S.R., José Ramón M.M. y Miguel Ángel G.T. "accedieron al interior de la vivienda" de Gines habitada por la artista María del Monte "encapuchados con guantes y ropas oscuras asaltando la valla perimetral y la puerta exterior de acceso de la finca por su parte trasera para posteriormente abrir la puerta principal de la vivienda con uso de fuerza". A tal efecto, el investigado Antonio Tejado, sobrino de la artista "y concertado con el resto de los involucrados, facilitó la posibilidad al resto de los inculpados de entrar en el inmueble por la puerta trasera sin necesidad de grandes quebrantos a dicha puerta y permitiendo el que fácilmente se pudiera entrar en el interior", según la investigación. ROBARON JOYAS POR VALOR DE MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS "Una vez en la vivienda, los investigados maniataron y tuvieron retenidos a moradores de la misma, golpeándoles, maltratándoles y amenazándolos de muerte, hasta que la propietaria de la vivienda accedió a abrir la caja fuerte de la misma, de la que los asaltantes se apoderaron de joyas y relojes por un valor inicial aproximado a un millón de euros y 14.500 euros en efectivo, entre otros efectos y enseres que se encontraban en el interior de la vivienda", señala el auto. El mismo expone que "en orden a posibilitar el fin del robo descrito, Antonio Tejado comunicó y puso en conocimiento del resto de los asaltantes el momento en el que la propietaria de la vivienda se encontraba en su interior para que de forma coactiva pudiera abrirles la caja fuerte en orden a sustraer efectos y dinero en efectivo y, constituyéndose como autor intelectual también del hecho, les describía las habitaciones del inmueble y posibilitó el acceso a los autores materiales y directos del robo violento para la sustracción con ilícito beneficio". El auto precisa así que María del Monte, su esposa y tres personas más que estaban dentro de la vivienda "sufrieron el atraco violento y coactivo con empleo desproporcionado de la fuerza física por parte de los autores, con una situación de gran peligro para la integridad de las victimas y una gran ansiedad Y fundado temor en las mismas". Los actuantes, según el auto, contaron además con "terceros" como José Manuel S.R. y Josué M.d.T., "que como beneficiarios de los efectos sustraídos los colocaban en el mercado ilícito bajo un precio rentable para los autores en una actividad receptadora con la que colocar los bienes en el mercado negro". TENÍAN EQUIPAMIENTO POLICIAL FALSO También explica que en los registros domiciliarios de los inculpados fueron intervenidos "efectos propios de los utilizados para la perpetración del hecho en sí, como un pasamontañas, extractor de bombin de cerraduras, walkie talkie, juego de ganzúas, chaquetones falsos del cuerpo nacional de la Policia y la Guardia Civil, dinero en efectivo, rotativo luminoso policial falso, dispositivo GPS tipo baliza para vehículos y en el caso de Miguel Angel G.T. además sustancias estupefacientes consistentes casi en 2 kilos de marihuana destinada al trafico de drogas". "Los hechos descritos revelan una gran peligrosidad, el empleo de una violencia extrema para con las victimas, la utilización de medios peligrosos para lograr sus fines y un desprecio notorio de cualquier derecho de las victimas", avisa el auto, que achaca a los inculpados un presunto delito de robo con violencia e intimidación en casa habitada y uso de instrumento peligroso, otro presunto delito de detención ilegal, un delito grave de lesiones, un posible delito más de organización criminal y además un presunto delito adicional contra la salud pública en el caso de Miguel Angel G.T. Así, el juez Juan Gutiérrez Casillas ordenaba el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Antonio Tejado, Arseny G., José S.A., Antonio S.R., José Ramón M.M. y Miguel Angel G.T. A la hora de comparecer recientemente ante el juez, Tejado, que accedió a responder las preguntas de su abogado defensor, del juez instructor y de la fiscal del caso, pero no de la acusación particular, negaba que hubiese facilitado cualquier información a los presuntos ejecutores del robo para la comisión del mismo. LA VERSIÓN EXCULPATORIA DE TEJADO En ese sentido, aseguraba al juez que no tiene "vínculo ninguno" con los detenidos salvo en el caso de Arseny G., presunto líder del grupo criminal y con quien le une una relación "estrictamente deportiva", pues al tratarse este otro encartado de una figura del boxeo le habría pedido que le entrenase personalmente, dada su afición por dicha práctica. En cuanto a la llamada telefónica previa de Tejado a Arseny G. antes del asalto, el inculpado habría alegado no recordar el contenido de la conversación a cuenta del tiempo transcurrido; agregando respecto a las llamadas a su tía y dueña de la vivienda, --también antes de los hechos y que la investigación conecta con la confirmación de que la artista estaría en la vivienda y por ende habría alguien que conociese cómo abrir la caja fuerte--; que pretendía entregarle un cachorro que ella le habría encargado. Según su versión del asunto, la artista le habría encargado la adquisición de un cachorro para su hogar y él, tras conseguirlo, estaba interesado en acudir a entregárselo porque el perro llevaba ya varios días en su vivienda, con lo que ello implica, y además él quería marcharse unos días de vacaciones.