Núñez (PP) critica que Page fuera a ver la Semana Santa de Sevilla y valorara desde allí los "buenos datos" de C-LM

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha criticado al presidente manchego, Emiliano García-Page, por haber valorado desde un balcón en Sevilla viendo la Semana Santa de allí los "buenos datos" de la Pascua en su comunidad, alegando que el gesto "deja mucho que desear como presidente autonómico". "Que el presidente de Castilla-La Mancha se vaya a la Semana Santa de Sevilla toda la Semana Santa y hable desde un balcón de Sevilla de los buenos datos de la Semana Santa de Castilla-La Mancha, deja mucho que desear como presidente autonómico, tendría que explicar por qué lo hacía", ha aseverado el líder 'popular' antes de acudir en Madrid a la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido en la sede nacional. Núñez ha sostenido que Page "no presta atención" a Castilla-La Mancha "ni está preocupado" por su comunidad. En su opinión, Andalucía "tiene una grandísima semana santa" y le parece que es "una gran tierra", pero no habla bien del dirigente socialista. Por otra parte, ha reprochado al presidente manchego que se dedique a "lanzar titulares contra Pedro Sánchez, quizá buscando aquellos sectores de la sociedad que están en contra de lo que hace Sánchez", para después votar con su partido "todas y cada a de las veces, quizá buscando no enfrentarse al afiliado del PSOE". APOYO A LOS CANDIDATOS DE EUSKADI Y CATALUÑA Núñez también ha mostrado su apoyo a los candidatos del PP a las elecciones de Euskadi y Cataluña, Javier de Andrés y Alejandro Fernández, respectivamente, asegurando que la trayectoria política de ambos les va a llevar a hacer una "excelente campaña". "Estoy convencido de que a su trayectoria política, a su capacidad de trabajo y a su inteligencia se le va a sumar también una excelente campaña y estoy convencido y así lo deseo un excepcional resultado. Lo que se está jugando en el País Vasco, lo que se está jugando en Cataluña, no solo les afecta a ellos, les afecta al conjunto del país", ha zanjado.