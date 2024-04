El PP de Canarias sostiene que Koldo ha puesto en tela de juicio la "endeble" credibilidad de Torres

El coordinador general del Partido Popular de Canarias, Jacob Qadri, ha afirmado hoy martes que las recientes declaraciones de Koldo García, principal investigado en el caso que lleva su nombre y ex asesor del que fuera titular del Ministerio de Transporte, José Luis Ábalos, "pone en tela de juicio la endeble credibilidad" del expresidente del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres. Jacob Qadri señaló que el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática "debe dar la cara y explicar si son ciertas las manifestaciones de Koldo García asegurando que Torres, en su etapa como presidente del Gobierno canario, y varios miembros de su equipo de asesores fueron sus interlocutores directos para introducir a Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL en la compra de material sanitario durante la pandemia del covid-19. "Las incógnitas que rodean a los casos Koldo y Mascarillas se van despejando poco a poco, dejando al descubierto a los verdaderos protagonistas de unos entramados despreciables", afirmó el número tres del PP canario, añadiendo que son muchas las cuestiones a las que Torres "deberá responder" en las comisiones de investigación establecidas en el Senado y en el Parlamento autonómico, "en las que no tendrá otra salida que aclarar cuándo se puso en contacto la trama corrupta del PSOE con él, qué le ofrecieron, qué acordaron y a cambio de qué". "Lo que resulta evidente --continuó-- es que Canarias, bajo la presidencia de Torres, ha sido la cuna del caso Mediador y uno de los epicentros de la trama socialista referida al pago de comisiones supuestamente ilegales por la compra de mascarillas defectuosas en plena pandemia. La imagen de las Islas ha sido enturbiada por la gestión de su expresidente y por la laxitud de su Gobierno con prácticas totalmente desterrables de la vida pública". Jacob Qadri adelantó que su formación política "llegará hasta el final" en el esclarecimiento de los indicios de corrupción detectados en los gobiernos bajo la gestión socialista, entre ellos el presidido por Torres en las Islas. "Seremos implacables porque no se puede tolerar que mientras Canarias y el resto de España sufría una pandemia, responsables y dirigentes del PSOE dedicaran sus esfuerzos a conseguir mordidas y enriquecerse", concluyó.