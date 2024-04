Serrano recrimina a Puente sus acusaciones sobre Ayuso para tapar el 'caso Koldo': "Está puesto para esparcir basura"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha cargado este lunes contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por sus acusaciones contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, con las que trata de tapar el denominado 'caso Koldo' que afecta al PSOE y ha subrayado que su función es "esparcir basura". En declaraciones tras la reunión del Comité de Dirección presidida por Ayuso, el 'número dos' del partido se ha referido así a unas declaraciones de Puente en las que aseguraba tener "bastante más razones para pensar mal" por los presuntos delitos fiscales cometidos por la pareja de la presidenta madrileña, Alberto G.A., que del "disparate cósmico" que intenta vincular el rescate de Air Europa con la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. "Lo que haga la presidenta en el ámbito de sus relaciones personales es algo que, desde luego, ni a mí ni a señor Óscar Puente nos importa", ha subrayado para cargar contra aquellos que antes criticaban hablar de la mujer del presidente del Gobierno y ahora censuran a Ayuso por el presunto fraude fiscal y un delito de falsedad en documento mercantil. Entre ellos, el ministro Puente por su labor de "tapar" o "derivar" la atención del denominado 'caso Koldo' para hablar de cosas personales que nada tiene que ver con un caso de corrupción política. "Está ahí puesto para contestar, lo estamos viendo, para esparcir basura y para tapar lo que tenga que ver con el Ministerio, en el que es uno de los principales focos de esta trama que afecta al propio Partido Socialista", ha recalcado. COMISIÓN EN EL SENADO En este marco, ha recordado que este mismo lunes quedará constituida la comisión de investigación sobre la trama de cobro de comisiones por los contratos para la venta de material sanitario en plena pandemia en la Cámara Alta, de la que él formará parte. Aunque no ha desvelado si pedirán la comparecencia en la misma de Begoña Gómez, sí ha recalcado que se llamará a todas aquellas personas que consideren que pueden aportar claridad. En este sentido, ha subrayado que el PP trabajará al "máximo" para llegar "hasta el fondo de las consecuencias que tendrá este caso". "Esperamos que se haga un trabajo serio y riguroso y se llegue hasta el final, dado que tenemos a un gobierno de España que no da ningún tipo de explicación, no da ningún tipo de respuesta ante los escándalos que, permanentemente, cada día van saliendo y hacen crecer esta trama", ha dicho. El 'número dos' de los 'populares' madrileños también ha ironizado sobre la incorporación del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como asesor del Teatro Real tras haber recibido "una inyección económica" por parte del Ejecutivo central. "Será una casualidad que el Teatro Real, después de haber recibido una inyección económica por parte del Gobierno, contrate al hermano del presidente, como seguramente lo fue que la señora Gómez --esposa del presidente-- se reuniera en una habitación con un empresario y después el Consejo de Ministros le diera una ayuda a esa empresa --Air Europa--", ha ironizado.