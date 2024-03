Podemos dice que el Aberri Eguna "no puede ir de crear fronteras ni muros" sino de favorecer "una vida digna" en Euskadi

La candidata de Elkarrekin Podemos a lehendakari, Miren Gorrotxategi, ha afirmado que, en el siglo XXI, el Aberri Eguna "no puede ir de crear nuevas fronteras ni de levantar muros en el Ebro, sino de eliminar los obstáculos que impiden que todas las vascas y los vascos puedan tener una vida digna en Euskadi". Además, ha denunciado que quienes impiden que los vascos gobiernen su día a día y puedan ejercer la soberanía y el derecho a decidir sobre sus vidas son "los grandes poderes económicos a los que está supeditado el gobierno PNV-PSOE a través de las puertas giratorias". En declaraciones efectuadas en Durango (Vizcaya), Gorrotxategi ha aprovechado la celebración del Día de la Patria Vasca para reivindicar una Euskadi "mejor, que a través de su autogobierno, garantice el bienestar material a todos" quienes la habitan. Según ha lamentado, el resto de los partidos no conciben un futuro sin el PNV en el gobierno. "El PSE alardea de ser la contención del nacionalismo del PNV, pero quiere gobernar con él. EH Bildu quiere impulsar la agenda nacional y, para ello, su socio prioritario es el PNV", ha constatado. GESTIÓN DIARIA Para la aspirante a la Lehendakaritza, las competencias, el autogobierno, la soberanía, se ejercen desde la gestión pública y democrática del territorio vasco y de todo aquello que afecta a la vida diaria de la gente: la energía, la vivienda, la salud, la educación, el trabajo. "En el siglo XXI, el Aberri Eguna no puede ir de crear nuevas fronteras ni de levantar muros en el Ebro, sino de eliminar los obstáculos que impiden que todas las vascas y los vascos puedan tener una vida digna en Euskadi. Y para eso, necesitamos un Gobierno de izquierdas, ha concluido.