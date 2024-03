El Congreso constituirá el martes la comisión de investigación sobre mascarillas, con planes de trabajo cruzados

El Congreso constituirá el próximo martes por la tarde, día 2 de abril, la comisión de investigación sobre contratos de emergencia en pandemia, que fue impulsada por el PSOE tras estallar el llamado 'caso Koldo' y que se acordó crear en el último Pleno. Pero los objetivos de los distintos grupos se entrecruzan, pues mientras los socialistas quieren examinar a comunidades gobernadas por el PP, especialmente la de Madrid. los 'populares' apuntan a altos cargos del PSOE y Junts quiere aprovechar para poner 'en la picota' al candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, que fue ministro de Sanidad en aquellos meses. Fue a finales de febrero, tras las informaciones sobre la trama por la que fue detenido Koldo García Izaguirre, asesor del entonces ministro socialista José Luis Ábalos, cuando el PSOE registró esta comisión, que fue aprobada por el Pleno del Congreso el pasado jueves, pero sin apoyo del PP, que optó por la abstención, ni de Vox, que votó en contra. Con ella los socialistas pretenden examinar durante cuatro meses los contratos de material anticovid de la Administración General de Estado, entre ellos los del caso Koldo, pero también revisar los procedimientos de contratación de otras administraciones públicas "con el fin de "estudiar y valorar posibles modificaciones de la legislación estatal en materia de contratación pública para evitar que aparezcan irregularidades en el futuro". DESFILE DE COMPARECIENTES EN PERIODO ELECTORAL Y es en ese apartado de "otras administraciones" en el que los socialistas pretenden aprovechar para citar a presidentes autonómicos del PP, como al madrileña Isabel Díaz Ayuso, cuya pareja está siendo investigada por los presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. En cambio el PP lo que quiere es exigir explicaciones a dirigentes socialistas que en su día contrataron con la trama, como la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Angel Víctor Torres. De su lado, Junts quiere llamar a Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad y ahora candidato socialista a la Generalitat, pues le responsabiliza de esa corrupción por no conocerla o por consentirla. Para que los planes de trabajo y las comoparecencias salgan adelante, el PSOE necesitará el apoyo de todos los socios, los cuales pueden 'colar' comparecientes con el voto del PP y Vox y sin la anuencia de los socialistas. Conforme a lo recogido en el escrito de la comisión de investigación, el PP y el PSOE tendrán tres integrantes cada uno, Vox y Sumar dos por cabeza, y los demás grupos contará con un único representante. El PSOE ha elegido a dos miembros de la Comisión de Hacienda, el presidente, Alejandro Soler Mur, y el portavoz socialista, Juan Antonio González Gracia, y la tercera plaza se la ha reservado a Mercedes González, que fue concejal y delegada del Gobierno en Madrid, donde protagonizó varios enfrentamientos políticos tanto con el alcalde, José Luis Martínez Almeida, como con al presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, el PP ha elegido a su dirigente Elías Bendodo como portavoz, que estará acompañado por Macarena Montesinos, secretaria general del Grupo Popular, y por José Vicente Marí, portavoz en la Comisión de Hacienda. Y Vox ha nombrado a dos de sus diputados más críticos con el PSOE, el valenciano Carlos Flores, portavoz en la Comisión Constitucional y en la de Exteriores; y el balear Jorge Campos, portavoz en Política Territorial y Cooperación. PSOE Y SUMAR, MAYORÍA EN LA MESA En la sesión constitutiva de la próxima semana se elegirá a la Presidencia y al resto de puestos de la Mesa (dos Vicepresidencias y dos Secretarías). PSOE y Sumar aspiran a la mayoría, con tres puestos frente a dos del PP, que es el esquema habitual de las comisiones parlamentarias. Los socialistas aspiran además a que uno de sus tres representantes ocupe la Presidencia, lo que requiere el apoyo del resto de aliados parlamentarios del Gobierno. Y una vez constituida la comisión, se abrirá un plazo para aprobar un plan de trabajo y proponer comparecencias, que sólo saldrán adelante si hay una mayoría detrás. El Congreso ya tiene constituidas otras tres comisiones de investigación, las que el PSOE pactó con Junts y ERC a cambio del voto de los independentistas para hacerse con la mayoría en la Me3sa del Congreso. Se refieren a los atentados yihadistas cometidos en Cataluña en 2017, el espionaje a políticos independentistas con el programa Pegasus, y la llamada 'operación Cataluña' para desacreditar a adversarios políticos desde el Ministerio del interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy. Ninguna de estas comisiones ha llegado a arrancar, están en la fase de pactar el plan de trabajo y aprobar comparecencias, pero todo apunta a que el desfile de compareciente de estas comisiones catalanas y la nueva sobre contratos va a coincidir en pleno ciclo electoral con comicios vascos el 21 de abril, catalanes el 12 de mayo, y las europeas del 9 de junio. Hasta esta legislatura, los grupos parlamentarios del Congreso siempre alegaban que no era posible hacer coincidir tantas comisiones de investigación trabajando al mismo tiempo, sobre todo porque las pequeñas formaciones no tenían diputados suficientes para atender todas las tareas. En el año 2020 fue el PP quien pidió crear una Comisión Mixta (Congreso-Senado) para investigar la contratación en los meses de pandemia, pero entonces el PSOE y sus aliados lo desecharon. Lo que se creó fue una comisión de estudio para aprobar recomendaciones para la "reconstrucción" tras la pandemia.