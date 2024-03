Bordalás: "No podemos pensar en cotas mayores, estamos centrados en la permanencia"

Getafe (Madrid), 29 mar (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este viernes en rueda de prensa que su equipo no puede pensar "en cotas mayores" y afirmó que primero, antes de centrarse en objetivos europeos, sus jugadores tienen que certificar la permanencia matemáticamente.

En estos momentos, el Getafe es décimo a ocho puntos del sexto clasificado, la Real Sociedad, y a 16 del Cádiz, último club que perdería la categoría. Pese a la ventaja que tiene el conjunto madrileño sobre el descenso, Bordalás sólo piensa en la salvación.

"Sabéis de las dificultades que ha habido en el pasado más reciente. Ahora estamos centrados en certificar nuestra permanencia y no pensamos en otra cosa. No podemos pensar en cotas mayores, no hemos conseguido de manera matemática el objetivo de la salvación", declaró.

El técnico azulón también dio una mala noticia para sus aficionados. Anunció la baja para lo que resta de temporada de Domingos Duarte, que ha decidido tratarse un hombro para recuperarse por completo de una dolencia que arrastraba durante una parte del curso.

"Es una nueva baja que tenemos para el partido de mañana. No sé cuánto tiempo tiene de recuperación. Es muy posible que no podamos contar con él lo que resta de temporada. Está siendo una temporada muy difícil en bajas y en el número de plantilla. Tenemos que mirar hacia delante y trabajar con la máxima profesionalidad. Pero a nadie se le escapa que la plantilla es baja en número", señaló.

Asimismo, preguntado por su futuro en el Getafe y por si seguirá la próxima temporada, respondió que está "centrado en el día a día" y recordó que tiene contrato en vigor.

"Sí que es verdad que nuestro presidente ha dado detalles en alguna ocasión de nuestro contrato, pero yo estoy centrado única y exclusivamente en la competición y en el partido de mañana. Quiero que el equipo ofrezca el máximo rendimiento", señaló.

Sobre el futuro de Mason Greenwood, que termina su cesión del Manchester United en junio, afirmó desconocer dónde jugará el atacante británico la próxima temporada: "Al final decide su club. Y también las intenciones del chico sobre su futuro cuentan. Pero no puedo decir. Estamos contentos con su comportamiento y su rendimiento. Sólo pensamos en el partido con el Sevilla", comentó.

Precisamente, sobre el Sevilla dijo que es "un grandísimo club con una afición magnífica" y dejó claro que el choque ante el cuadro andaluz será complicado.

"Conociendo a su entrenador (Quique Sánchez Flores), al club y afición, vendrán a hacer un gran partido y a repetir la victoria que consiguieron en Copa (1-3). Nos van a exigir mucho. Estamos preparados y con ganas de hacer un gran partido. Con el apoyo de la afición también, estoy convencido que estarán en gran número a pesar de estar en Semana Santa y con un tiempo desapacible. El Sevilla es un gran club con un gran entrenador y nos pondrán las cosas difíciles", destacó.

También habló sobre Nemanja Maksimovic, que la pasada semana anunció que no renovará con el Getafe y que jugará la próxima temporada en el Panathinaikos de Grecia. "A pesar de anunciar que se marcha a final de temporada y que ha firmado un contrato con un nuevo club, su profesionalidad está fuera de toda duda. Estoy convencido de que va a dar todo hasta el último día que se vaya por la puerta y se marche desafortunadamente por nosotros. Y estoy contento con Yellu, porque sus apariciones en el equipo han sido notables. Lo ha hecho francamente bien. Hay posibilidad de que jueguen ambos", manifestó.

Por último, indicó que no tiene "ninguna duda" de que a pesar de las dificultades que sufre su equipo por las bajas y los escasos jugadores que tiene en plantilla, los futbolistas del Getafe "lo darán absolutamente todo".

"En cada partido, al margen de que estemos acertados, es lo que van a hacer. En eso estamos centrados tanto el cuerpo técnico como yo en intentar hasta el último minuto y último partido ser lo más competitivos posible. Eso está fuera de toda duda, los jugadores saben que eso es innegociable. Están muy centrados y les veo muy centrados y con ganas de jugar a mucho nivel", concluyó. EFE

jjl/og