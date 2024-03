ERC celebra que se aplace el juicio a Jové, Salvadó y Garriga y piden aplicar la Ley de Amnistía

ERC ha celebrado este jueves que el aplazamiento del juicio a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga; el líder de ERC en el Parlament y exsecretario general de Vicepresidencia de la Generalitat, Josep Maria Jové, y el exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó, para evitar que coincida con la campaña electoral de las elecciones catalanas, y ha pedido la aplicación de la Ley de Amnistía. En un comunicado, aplauden la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) pero lamentan que para la sala presidida por el juez Jesús María Barrientos "no haya sido suficiente motivo para la suspensión del juicio ni la coincidencia con los plenos del Parlament ni la próxima entrada en vigor de la Ley de Amnistía". Tras defender que organizar un referéndum no es un delito, cree que el juicio no debería hacerse, además de concretar que una de las partes acusadoras "es un partido que se presenta a las elecciones". También han lamentado que el TSJC no haya optado por la suspensión total del juicio "teniendo en cuenta que el aplazamiento hasta las elecciones al Parlament situaría la vista cerca de la aprobación definitiva de la Ley de Amnistía". "Mantener el juicio al referéndum sabiendo de la inminencia de la aprobación de la Ley de Amnistía es insistir en la persecución política", sostienen los republicanos. Por ello, piden a los tribunales aplicar "sin dudar y tan pronto como sea posible" la norma, y que lo hagan en esta y el resto de causas abiertas.