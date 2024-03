Bendodo dice que la trama estaba "incrustada" en PSOE y pregunta a socios del Gobierno si "van a apuntalar la corrupción

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este sábado que "la trama de corrupción del PSOE estaba incrustada en la sala de máquinas del partido, en la calle Ferraz", y ha preguntado a los que "apuntalan a Pedro Sánchez en la Moncloa, Sumar, Bildu, Esquerra, Junts, el PNV, todos estos que apoyan a Sánchez" si "van a apuntalar también la corrupción del Gobierno". Bendodo ha afirmado que hay 'caso Koldo', sobre supuestas mordidas en contratos de material anticovid, "para rato, para esta legislatura y para la que viene", ha insistido en que Sánchez debe dar explicaciones y ha considerado que la vicepresidenta Yolanda Díaz, líder de Sumar, tiene estos días "una magnífica oportunidad de desmarcarse definitivamente de la corrupción del Gobierno al que apuntala y de la que es miembro". "Si no dice ni pío, ella será cómplice, ella y el proyecto de Sumar, de un Gobierno corrupto como el de Pedro Sánchez, del que ella es vicepresidenta. Esperamos explicaciones y un distanciamiento claro y nítido para saber que no son lo mismo", ha apostillado el líder del PP, que se ha reunido este sábado con diputados y senadores del PP malagueño en Estepona (Málaga). Ha señalado que dicha supuesta trama de corrupción "operaba antes, durante y después de la pandemia y no es un simple caso de mascarillas", añadiendo que "campaba a sus anchas no sólo en el Ministerio de Transportes, sino en Ferraz, en la sede del Partido Socialista, estaba incrustada en la sala de máquinas del PSOE". "Y nadie da explicaciones", ha lamentado. Se ha referido a los "paralelismos" que en su opinión hay "entre el 'caso Ábalos' y el de los ERE en Andalucía", ya que en ambas "hay comisionistas, mordidas y una oficina" que, ha apuntado, "en los ERE era una discoteca y en el caso Ábalos una marisquería". "Es el mismo modus operandi. La misma banda pero con distintos actores", ha dicho Bendodo, instando de nuevo al presidente del Gobierno a que "dé explicaciones" o sino "será el 'caso PSOE' o 'caso Sánchez'". También le ha pedido aclarar si "el supuesto experto en mordidas de la trama, Víctor de Aldama, que según la OCU de la Guardia Civil tenía un pase especial para entrar en el Ministerio de Transportes y tenía otro para entrar en la sede del PSOE", tras conocerse, además, que supuestamente este "llevó antes de que estallara la pandemia a destacados dirigentes venezolanos a la sede del PSOE". Según Bendodo, Sánchez "no se da cuenta que tiene un grave problema de corrupción en su partido, en su Gobierno y también tiene que dar explicaciones de lo que pasa en su casa; todavía no ha dado explicaciones de las amistades peligrosas de su entorno más íntimo que llegó incluso a tener reuniones sobre empresas que están señaladas en el caso y gestionadas por un cabecilla de la trama", ha afirmado. Frente a esto, Bendodo ha destacado que se encuentra el proyecto del PP, "de ciudadanos libres e iguales y de comunidades autónomas donde todos vivamos en igualdad de oportunidades, donde no haya unos territorios por encima de otros, donde todos los españoles seamos iguales en derechos y deberes y ante la ley". Así, ha asegurado que el PP "trabaja todos los días del año, también en Semana Santa, para ejercer de alternativa y altavoz a pie de calle de la gravedad por la que está atravesando el país".