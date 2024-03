Sumar definirá una posición común ante la ley para abolir la prostitución y reta al PSOE a mostrar afán de acuerdo

Sumar mantiene que fijará una posición común ante la proposición de ley del PSOE para abolir la prostitución y reta a los socialistas a mostrar que tiene "voluntad política" para intentar llegar a un acuerdo con sus socios. La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y diputada de Compromís, Águeda Micó, ha explicado que el grupo plurinacional ha desplegado un grupo de trabajo "colectivo" para poder fijar una posición "única" a la hora de posicionarse sobre la iniciativa del PSOE, una vez que en la coalición conviven varias sensibilidades. Por ejemplo, ha destacado que Compromís siempre ha tenido una postura "muy clara" al ser un partido "proderechos", que no está a favor del "punitivismo" y apuesta más por la "proactividad" de mejorar la situación de las personas que ejercen o se ven abocadas a la prostitución. De todas formas, Micó ha enfatizado que se pueden llegar a acuerdos y tener posiciones "a favor de mejorar la situación social" de estas personas, y que se intente "abolir" la prostitución de las mujeres afectadas. En consecuencia, los diferentes grupos parlamentarios negociarán y habrá que ver si realmente puede haber un acuerdo. "Pero hace falta voluntad política y no sé si el PSOE la va a tener o no. Es una cuestión que tendrán que resolver ellos", ha zanjado. Dentro del grupo plurinacional hay distintas posturas al respecto, dado que hay formaciones alineadas en el sector 'proderechos' y regulacionistas, como son los 'comunes', Compromís o Més mientras que IU ha tenido una postura 'abolicionista'. Fuentes del grupo plurinacional explicaron recientemente que Sumar ha establecido un grupo de trabajo, conformado por mujeres, que elevará una propuesta a la dirección del grupo sobre la postura a adoptar ante la proposición de ley del PSOE. Y el criterio es conseguir una postura unitaria en el grupo. De todas formas, otras fuentes de la coalición han reprochado al PSOE de querer dividir tanto al movimiento feminista como a la formación, pero que no ocurrirá porque los distintos partidos ya tienen posturas muy definidas sobre esta matera. "No nos pillan desprevenidos ni por sorpresa", ahonda un diputado. Sumar, de hecho, recibió con frialdad esta iniciativa al desgranar que se trataba de una iniciativa del PSOE, no del Gobierno. En este sentido, otras fuentes ahondan en que el PSOE debe estar dispuesto a aceptar posibles modificaciones de sus aliados parlamentarios y que si su intención es intentar sacar su proposición con el PP, deben explicitarlo.