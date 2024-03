El PP pide cuentas a la Oficina de Intereses por filtrar su denuncia contra Sánchez y no descarta acciones legales

El PP ha solicitado a la Oficina de Conflicto de Intereses el expediente completo en el que se ha basado para archivar su denuncia contra Pedro Sánchez por no inhibirse en las reuniones del Consejo de Ministros que aprobaron el rescate de la aerolínea Air Europa, dados los "vínculos de naturaleza económica y profesional" con esa compañía de su mujer, Begoña Gómez. En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, pide cuentas también este órgano por filtrar al PSOE la resolución y no descarta acciones legales. El pasado lunes, la portavoz del PSOE, Esther Peña, anunció en rueda de prensa la decisión de la Oficina de Conflicto de Intereses pero, según fuentes del PP, no fue hasta el martes alrededor de las 14.30 horas cuando el partido recibió la notificación del archivo. En su denuncia, los 'populares' pedían que se inhabilitase al presidente del Gobierno "entre 5 y 10 años" por "no abstenerse" en los Consejos de Ministros del 3 de noviembre de 2020 y 16 de marzo de 2021 que tomaron decisiones favorables al rescate de Air Europa. En su escrito a la Oficina de Conflicto de Intereses, el PP dice "no entender" cómo el PSOE "puede haber tenido noticia de una resolución 24 horas antes de que fuera notificada a los denunciantes" y ya avanza que estudian "presentar la denuncia pertinente". El PP pone de manifiesto su "sorpresa" por "la premura en la resolución" de la Oficina, de la que "cabe deducir que no ha ordenado la apertura de las oportunas diligencias" ni ha cumplido "con los cometidos que tiene encomendados por la ley 3/2015". Además, ve "altamente llamativo" que la argumentación para desestimar la denuncia coincida con la expresada en el comunicado del PSOE la semana pasada. De la misma manera, los 'populares' expresan su sorpresa ante el hecho de que en la citada resolución "no se especifique ante qué órgano es recurrible la misma, si administrativo o jurisdiccional, tal y como ordena la ley". Por todo ello, pide "corrección" de esa resolución para que se haga referencia al órgano ante el que "corresponde interponer los oportunos recursos, de conformidad con la legislación vigente". PIDE EL EXPEDIENTE COMPLETO "SI ES QUE EXISTE" En segundo lugar, el PP pide que se le traslade el expediente completo, "si es que existe", dado que quiere saber qué "averiguaciones se han hecho y en qué documentación se ha basado este órgano, dependiente del Ministerio para la Transición Digital y la Función Pública, para decretar con una rapidez inusitada el archivo de esta denuncia", según han indicado fuentes del partido a Europa Press. "Un asunto de este calibre no puede despacharse con un WhatsApp de Félix Bolaños a la dirección de la oficina", han añadido. Asimismo, el PP pide en su escrito a la Oficina de Conflicto de Intereses que le traslade "cumplida explicación de las razones por las que el Partido Socialista conocía la resolución un día y medio antes que los denunciantes y la hizo pública". "Como no entendemos que la resolución fuese notificada antes a los implicados que a los denunciantes, nos reservamos presentar la denuncia pertinente", han insistido fuentes del PP tras presentar ese escrito, que firman la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, y el vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pon "ESTE ES EL PRIMER PASO" Fuentes del Partido Popular han subrayado que éste "es el primer paso" y han avisado que no escatimarán "ningún esfuerzo que conduzca a esclarecer las relaciones y negocios de la mujer del presidente del Gobierno". "La sombra de la corrupción se extiende sobre el Gobierno y el interés en tapar las actuaciones del entorno más cercano del propio presidente evidencian su nerviosismo", han añadido las mismas fuentes, un día después de que Alberto Núñez Feijóo anunciara en el Pleno del Congreso una "investigación específica" parlamentaria sobre la relación de Begoña Gómez con Air Europa. GONZÁLEZ PONS: UTILIZADA PARA "PROTEGERSE" Después, el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, ha justificado este escrito pidiendo a la "oficina de incompatibilidades de altos cargos" el expediente completo porque creen que "no existe". A su entender, "no ha habido tiempo en 24 horas para tramitar ese expediente" y "todas las diligencias" que le pidieron que practicasen "es imposible que se hayan practicado. Además, ha dicho que le llama la atención que el PSOE "conociera 24 horas antes" de que se les notificara cuál iba a ser la resolución, así como que esa decisión de archivo "reproduzca los argumentos de las notas de prensa del PSOE". También ha criticado que la Oficina "ni siquiera diga ante qué órgano jurisdiccional" deben recurrir. "Tenemos la impresión de que esa Oficina ha sido utilizada por el presidente del Gobierno para proteger a su entorno, para protegerse a sí mismo. Y en lugar de ser una oficina que vigila los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno, es una oficina que ha incurrido ella misma en un conflicto de interés porque ha confundido el interés del Pedro Sánchez con el Gobierno de España el de la limpieza y el de la transparencia", ha enfatizado Pons.