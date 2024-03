Bono admite discrepar con la ley de amnistía pero no lo cuenta para que no se utilice contra el Gobierno

El expresidente del Congreso de los Diputados y exministro de Defensa José Bono ha dejado entrever que no comparte la ley de amnistía pactada entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes aunque prefiere discrepar de forma "silenciosa" para que sus palabras no sean utilizadas por los adversarios" de su partido para "hacer daño al Gobierno". Así se ha expresado Bono durante su intervención en la presentación del libro 'Zapatero, el legado progresista' de Manuel Sánchez, que ha acogido el Ateneo de Madrid, y que ha contado con la presencia del autor y de la periodista Esther Palomera. Además, han acudido la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Bono, que hasta ahora no se había pronunciado con respecto a este tema, ha sido preguntado explícitamente sobre la ley de amnistía durante el coloquio y ha respondido que no desea que aquello en lo que "pueda discrepar" sea utilizado por los adversarios del PSOE para atacar al Gobierno. En este sentido, el expresidente de la Cámara Baja ha comparado esta situación con las discrepancias que se pueden plantear a cualquier persona en el seno de su familia. "Si la cuento (la discrepancia) al salir a la calle la cuento con pesar, con tristeza, algo que me ha hecho daño en una relación con mi familia", ha apuntado. Al hilo, ha criticado que algunos socialistas salgan a la calle a manifestar sus discrepancias con el partido asegurando que no lo comprende. "A mí me duele cuando tengo una discrepancia y, hasta ahora, quizás una lealtad malentendida pues me lleva a que mi queja sea silenciosa", ha lanzado. Asimismo, ha insistido en que no va a decir que está en desacuerdo con planteamientos que puedan ser utilizados en contra de la estabilidad del Gobierno ya que todo lo que hoy en día es "se lo debe" a su partido, ha apostillado. Dicho esto, Bono ha insistido en que las discrepancias planteadas son "muchísimo menores en importancia" que su respaldo al gobierno y que no se tiene por qué estar "milimétricamente" de acuerdo, "como no lo hemos estado en la historia de este partido nunca", ha reflexionado.