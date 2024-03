Izquierda Española nace como alternativa al PSOE para defender "la igualdad frente al Gobierno rendido al nacionalismo"

El nuevo partido Izquierda Española, que se presenta como alternativa al PSOE, se ha constituido para "defender la igualdad frente a un Gobierno rendido al nacionalismo" y su puesta en marcha se ha oficializado este domingo en la presentación de la formación a la que han acudido 300 asistentes, según los organizadores. "Izquierda Española nace para defender la igualdad frente a un Gobierno rendido al nacionalismo (...) nace para defender la igualdad frente al salvase quien pueda individualista", ha indicado el líder de Izquierda Española, Guillermo del Valle, en el auditorio de La Casa del Reloj en Madrid donde ha tenido lugar la presentación. Del Valle ha denunciado que la amnistía sea "un privilegio para los de arriba, un privilegio jurídico para una oligarquía jurídica política y social" y ha criticado que no se hayan aprobado los Presupuestos Generales del Estado para este año pero esta medida de gracia, sí. "No tenemos presupuestos para el país pero sí amnistía", ha afeado. "Frente a la España de nacionalizamos étnicos e identitarios del Gobierno nos alzamos como la esperanza de valentía", ha asegurado el líder de esta nueva formación de izquierdas. El acto, conducido por el director de cine Jon Viar, ha contado con la participación de Juan Francisco Martín Seco, el responsable económico de Julio Anguita; la eurodiputada Soraya Rodriguez; la responsable de programa de Izquierda Española, Beatriz Flores; el miembro de los movimientos cívicos antinacionalistas, Felix Ovejero y la portavoz adjunta de Izquierda Española, Laura Montecino. "Defender la integridad territorial en España es defender a los españoles", ha señalado la eurodiputada Soraya Rodríguez, quien ha añadido además que la ley de amnistía es "una ridiculez, mercenaria a cambio de la impunidad". "Nos presentan una reconciliación para que aceptemos que el separatismo independentista actuó desde el ejercicio democrático y libre", según la ex portavoz parlamentaria del PSOE. Al respecto, ha agradecido "el paso valiente de Izquierda Española, en un momento complejo y tóxico de la política española". "La militancia del PSOE se ha quedado sin voz, y en la respuesta, Izquierda española ha venido para dar voz". Por su parte, Juan Francisco Martín Seco ha defendido su compromiso y apoyo a la iniciativa y ha aprovechado para "ofrecer consejos". En primer lugar, "no tengáis prisa ante una carrera de doble fondo" y en segundo, "mesura en el programa político". ALTERNATIVA AL PSOE Izquierda Española, que se reivindica como "la única izquierda que defiende los derechos de los trabajadores, un Estado social fuerte y que se opone a entregar más privilegios a nacionalistas y a las regiones más ricas", anunció que concurrirá a las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio poco después de su nacimiento, a principios de año. Algunas encuestas les sitúan cerca de conseguir representación. Su planteamiento para los comicios se basa en una alternativa "igualitaria desde la izquierda a las políticas llevadas a cabo por el actual Gobierno". Asimismo, Del Valle critica la connivencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez con las formaciones nacionalistas.