Cataluña aplicará nuevas medidas de seguridad en prisiones en 48 horas y ve "ilegal" el bloqueo

La consellera de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat, Gemma Ubasart, ha anunciado que cuentan con tres medidas de seguridad para implementar en las próximas 48 horas en las prisiones ante las protestas y el bloqueo que la portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha tachado de "ilegal, porque no hay una huelga convocada". Lo han dicho en rueda de prensa este lunes por la tarde tras la reunión del gabinete de crisis por la situación en las prisiones, a la que también han acudido el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, y la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà. Ubasart ha contado que darán dispositivos de comunicación y emergencia a todo el personal que trabaja en las prisiones a través del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (Cire), y estipularán que usarlos sea obligatorio. Ha afirmado que en un margen de dos días también harán que haya personal de vigilancia en los servicios básicos que presta en las prisiones el Cire, la empresa pública que empleaba a la jefa de cocina de Mas d'Enric (Tarragona) asesinada la semana pasada a manos de un preso que después se suicidó. Y reforzarán el personal de los servicios de cocina de manera que siempre haya al menos dos trabajadores en cada turno, y Ubasart ha añadido que trabajan en otras medidas "a un plazo de 30 días, que tendrán una implementación relativamente inmediata". La consellera ha instado de nuevo a los sindicatos de prisiones a reunirse --les ha convocado para el martes por la mañana pero han mostrado su intención de no acudir-- para abordar "medidas efectivas, realistas y posibles" y compartirles información sobre la investigación interna que ha abierto el departamento. INVESTIGACIÓN Preguntada por si había alguna relación o incidente previo entre la jefa de cocina de Mas d'Enric y el preso que la asesinó, Ubasart ha contestado que no tienen constancia de que la mujer "hubiera pedido que el interno fuera apartado o alguna información de este tipo". "Aclarar todos los interrogantes que aún hay entorno a la muerte de Núria sabemos que es necesario, pero también por respeto a su memoria y a su gente no hay que hacer un uso interesado de un hecho absolutamente trágico", ha reclamado Plaja, que a continuación ha pedido huir de discursos populistas o tramposos. Sobre la necesidad de aclarar lo ocurrido, Plaja también ha dicho: "El único responsable de la muerte de Núria es aquella persona que la mató, pero necesitamos saber como Govern y sobre todo necesitan saberlo sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, ¿cómo pudo pasar lo que pasó?". DESCARTA LA DIMISIÓN DE CALDERÓ Preguntada por si el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, Amand Calderó, ha puesto su cargo a su disposición en algún momento --dado que su cese es condición de los sindicatos para negociar--, Ubasart ha replicado que "no ha estado nunca sobre la mesa la posibilidad de una renuncia o un cese". "Calderó es la figura que creo que puede comandar mejor el sistema y una crisis como la que tenemos delante", ha añadido Ubasart, que ha afirmado que su experiencia y currículum lo avalan.