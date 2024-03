Guardiola lamenta que Sánchez y Puigdemont lleven "al límite" a España y asegura que la amnistía es un "salto al vacío"

La líder del PP en Extremadura y presidenta de la Junta, María Guardiola, ha asegurado este sábado que la aprobación de la ley de amnistía es un "salto al vacío político, moral y social" que "solo dirige a la nada", y ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont estén llevando "al límite" a las instituciones, sociedad y progreso del país. Así se ha pronunciado Guardiola este sábado en Cáceres, en un acto enmarcado en la 'Ruta por la Igualdad' organizada por el PP en todo el país, donde ha comparado a Sánchez y Puigdemont con Thelma y Louise, protagonistas de la película homónima dirigida por Ridley Scott. Concretamente, la presidenta de los 'populares' en Extremadura los ha relacionado refiriéndose a la escena del largometraje en la que, cerca del Gran Cañón del Colorado, "sin salida, se cogen de la mano, aceleran y se dirigen hacia el precipicio", matizando que el "único problema" de la "película" de Sánchez y Puigdemont es que el "coche" es el país. Sobre la ley de amnistía que ha sido aprobada este pasado jueves en el Congreso con 178 votos a favor del PSOE y sus socios parlamentarios, y 172 en contra, Guardiola ha señalado que "tal era la necesidad" de Sánchez de "seguir siendo presidente del Gobierno" que "ha entregado al secesionismo una herramienta terrible" que es "la impunidad a cambio de siete votos para perpetuar su poder". "El PSOE está totalmente perdido en su propio laberinto de indignidad, de soberbia y de irrealidad", ha agregado la líder del PP extremeño, al tiempo que ha insistido en que su formación va a "sacar a España" de "todo el daño" que "le ha hecho un PSOE negligente y esos cómplices que tiene siniestros y ombliguistas". En este sentido y, tras remarcar que el PP es "primera fuerza en el Congreso y en el Senado" y gobierna en 11 CCAA, además de en Ceuta y Melilla, Guardiola ha reivindicado a su partido como "el refugio de la dignidad" del país y como una formación que no se "humilla" ni "arrodilla" ante "aquellos que quieren romper España". "CASTIGO Y MALTRATO" DEL PSOE En este acto en la capital cacereña, también ha estado la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, quien ha definido a Extremadura como una "tierra abandonada por el PSOE" que "ante la falta de inversiones del Gobierno de Sánchez, respondía siempre con servilismo". Al respecto y tras insistir en que los extremeños "no son ciudadanos de segunda" ni "tampoco menos que nadie", Núñez ha advertido que "mientras Pedro Sánchez, a sus socios separatistas, les perdona 15.000 millones de euros", en Extremadura "paralizan", por ejemplo, la autovía Cáceres-Badajoz. "Mientras cede y cede competencias a cambio de votos a sus socios independentistas, aquí llevan años incumpliendo la Alta Velocidad en Extremadura", ha apuntado la vicesecretaria al tiempo que ha lamentado el "castigo y maltrato" por parte del PSOE hacia la región. Por otra parte, Núñez ha definido al Ejecutivo de Sánchez como un "gobierno extorsionado permanentemente" y "salpicado por la corrupción económica y política" de escándalos como el 'caso Koldo'. "Hay una cosa que queda totalmente clara y es que Sánchez lo sabía y Sánchez lo tapó", ha insistido la vicesecretaria a la par que ha asegurado que "por mucho que intenten desviar la atención", su formación no va a "parar de denunciar estos hechos donde sea necesario". Por su parte, el presidente provincial del PP de Cáceres, Laureano García, ha instado a "seguir peleando" para conseguir la "igualdad entre todos los españoles". "Siete votos están acabando con la dignidad de un país", ha lamentado García, tras lo cual ha señalado que "nunca antes un colchón tuvo tan alto precio como el colchón de La Moncloa" y que, por ello, hoy, en Cáceres su formación dice "no" a un "Gobierno que perdona a delincuentes, indulta a condenados, borra sus delitos, ataca a los jueces, que miente un día sí y otro también, y que va a contribuir a romper España".