Planas defiende prorrogar los PGE para priorizar las cuentas de 2025: "Es más realista y no afecta" a ayudas europeas

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido este viernes la decisión del Ministerio de Hacienda de renunciar a presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 tras el adelanto electoral en Cataluña, lo que "no afecta en modo alguno" a las ayudas europeas al sector agrario, y ha asegurado que "es mucho más realista" priorizar la aprobación de las cuentas para 2025. En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Planas ha asegurado que "la perspectiva de tener PGE para 2025 es mucho más realista porque estábamos preparando un proyecto de presupuestos para lo que quedaba de 2024 que en la perspectiva más optimista hubieran estado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en julio o agosto", por lo que ha señalado que priorizar los PGE para 2025 "es mucho más oportuno y más relajado". En este sentido, el titular de Agricultura ha destacado que "la economía española va bien, con un crecimiento próximo al 2% y está bajando la inflación, por tanto creo que es importante concentrarnos sobre todo en que las cosas vayan bien y solucionar los problemas que tenemos ante nosotros". Preguntado por si el adelanto electoral en Cataluña ha pillado al Gobierno "con el pie cambiado" en relación a los PGE para 2024, Planas ha señalado que "en la vida uno tiene planes, y después la vida va por otra parte, y también en la vida política pasa lo mismo". "Efectivamente teníamos un escenario en el cual esta discusión era posible, ahora en plena campaña electoral no solo vasca, sino catalana, era prácticamente imposible y no tiene sentido, por lo que creo que hay que situarse en lo importante y si hay cuestiones que haya que solucionar desde el punto de vista práctico en la ejecución de los PGE, pues lo haremos", ha añadido. Cuestionado por si la prórroga de los PGE para 2024 afecta las ayudas europeas al sector agrario, el ministro ha recordado que estas ayudas "tienen un mecanismo propio a través del Fondo Español de Garantía Agraria y después su traslado a las comunidades autónomas", por lo que ha señalado que no se ven "condicionadas en modo alguno".