Una joven sostiene en la Audiencia que su padre la violó durante años y su madre no la apoyó: "No tenía a nadie"

Una joven ha sostenido este miércoles, ante un Tribunal de la Audiencia Provincial de Baleares, que su padre la violó durante años en Palma, y que su madre no la apoyó: "Me encontraba sola, no tenía a nadie". La Sección Segunda celebra este juicio este miércoles y jueves. La Fiscalía pide 12 años de prisión para el hombre, que ha negado la versión de la víctima. Los hechos habrían ocurrido entre 2013 y 2017, desde que la niña tenía nueve años hasta los 14, en un domicilio de Palma donde residía la familia, de origen peruano. La víctima ha explicado que cuando su madre y ella llegaron a Mallorca para vivir con su padre, el hombre era un completo desconocido para ella. Los abusos presuntamente comenzaron cuando la madre se ausentó durante un mes por un viaje a Perú. Según la joven, su padre aprovechó esa situación para someterla a tocamientos, "al principio pocas veces, luego más seguido". "Yo no sabía cómo actuar, simplemente dejé que siguiera, porque me encontraba sola", ha contado. Posteriormente aquellos tocamientos desembocaron en relaciones sexuales completas. LA MADRE NO LA APOYÓ Cuando su madre regresó del viaje, la niña no le contó nada; según ha indicado, su padre la había amedrentado recordándole que no tenía a nadie más y que iba a terminar "en un centro". Según la joven, la primera vez que reveló a su madre que su padre abusaba de ella fue tras un episodio en el que la mujer estuvo a punto de sorprenderlos en la cocina. "Esa noche habló conmigo y me dijo '¿qué ha pasado? No me mientas'", ha indicado. La víctima ha relatado que la mujer inicialmente la creyó y expulsó a su pareja de la casa; pero poco después él "volvió como si nada", "lo arregló" con su cónyuge y la mujer "se puso de su parte". La joven cree que su madre sí la creía pero hacía "como que le daba igual". Hubo un segundo intento en el que avisó a su madre de que "había vuelto a pasar", y la mujer "se desmayó". UN POEMA ESCOLAR TITULADO 'AYUDA' DESTAPÓ LOS ABUSOS Así, los presuntos abusos no se destaparon hasta el año 2018. Fue gracias a un poema que escribió la víctima dentro de un trabajo escolar, que condujo a que lo contara a su profesor de catalán en el instituto. El trabajo consistía en redactar un soneto y leerlo delante de la clase. La víctima escribió un poema titulado 'Ayuda', y al escucharlo, al profesor se le encendieron las alarmas. "Recordé que hace unas semanas habíamos hecho otro tipo de texto argumentativo y hablaba de lo mismo", ha declarado el docente. Otra profesional del centro ha precisado que la redacción "parece un S.O.S". "Le pedí que se quedara un momento a hablar conmigo y le pregunté si la niña de la que hablaba el poema era ella. Entonces me explicó toda la situación", ha recordado el profesor. El centro educativo activó los protocolos y se reunieron con la niña --que mantuvo en todo momento su versión-- y la madre. Según los educadores, la madre no asimilaba la revelación y repetía que "no puede ser". En un momento dado, delante de los profesores recriminó a la hija "cómo no me lo has dicho", y ella contestó: "mamá, tú lo sabías". En el juicio, la mujer ha reconocido que la niña se lo había contado y ella no la había creído, y que incluso la llegó a reprender llamándola "mentirosa". "Estaba equivocada", ha admitido este miércoles, justificándose en que entonces "seguía confiando" en su pareja, de la que ya se ha separado. La madre ha añadido que el hombre la amenazó cuando rompió la relación: "Me dijo 'me voy a vengar de ustedes y les voy a hacer más daño'". En una analítica inmediatamente posterior a la denuncia le detectaron una enfermedad de transmisión sexual. La joven ha asegurado que tuvo que ser su padre quien se la contagiara porque no había tenido contacto con nadie más. EL HOMBRE NIEGA LA ACUSACIÓN Por su parte, el acusado ha negado la versión de la víctima rechazando cualquier tipo de contacto íntimo con su hija: "No, nunca", ha respondido a las preguntas de la fiscal. En este sentido, el padre ha achacado la denuncia a resentimiento por las normas de conducta que trataba de imponer en casa, así como a un supuesto "complot" de su hermanastra, que también le denunció por abusos sexuales muchos años antes. El fiscal también pide para el acusado una orden de alejamiento por diez años, la privación de la patria potestad durante seis años y la medida de libertad vigilada por un plazo de diez años, así como una indemnización de 50.000 euros por el perjuicio sufrido.