Ribera: "Tras lo ocurrido en el Europeo el equipo va a salir con muchas ganas"

Javier Villanueva

Madrid, 13 marzo (EFE).- El seleccionador español de balonmano, Jordi Ribera, se mostró convencido que tras el varapalo sufrido en el pasado Europeo de Alemania, en el que los 'Hispanos' cayeron eliminados en la primera fase, el conjunto español mostrará su mejor versión en el preolímpico que arrancará este jueves en Granollers.

"Está claro que después de lo ocurrido en el Europeo el equipo va a salir con muchas ganas", señaló Ribera en una entrevista concedida a la Agencia EFE.

Para ello, el preparador español no ha dudado en recurrir a dos clásicos como Viran Morros y Gedeón Guardiola, la pareja sobre la que se sustentó durante más de una década la defensa del conjunto español y que volverán a jugar juntos por primera vez desde los pasados Juegos Olímpicos de Tokio.

Pregunta.- España se jugará el billete para los Juegos con una defensa liderada por Viran Morros y Gedeón Guardiola. Parece una vuelta a lo seguro tras lo ocurrido en el pasado Europeo.

Respuesta.- Viran ya fue el cambio natural de Miguel Sánchez-Migallón cuando se lesionó en el Europeo y, en esta ocasión, viene también Gedeón, que, quitando el último Campeonato de Europa, había estado prácticamente en todas las actividades.

De alguna manera, es volver un poco al bloque central que teníamos hasta que concluyó el pasado ciclo olímpico, que fue cuando Viran dejó de venir, pero la baja de un jugador importante como Migallón nos obligaba a buscar jugadores que tuvieran unos automatismos ya adquiridos y Gedeón y Viran los tienen.

P.- ¿Con tan poco tiempo de preparación tampoco había muchas posibilidades de hacer probaturas?

R.- Son dos jugadores que se conocen perfectamente y, aunque evidentemente hace tiempo que no juegan juntos, rápidamente han recordado esos automatismos. Además son jugadores acostumbrados a este tipo de presión, que saben lo que es jugar este tipo de partidos en los que te juegas tanto.

P.- Tras unos años en los que España no se había bajado del podio, se afronta de una manera distinta este preolímpico tras lo ocurrido el pasado mes de enero en el Europeo.

R.- Creo que hemos vivido un estado de anormalidad, de no normalidad, porque parecía normal que en los cuatro o cinco últimos años estuviéramos siempre en la parte de arriba en todos los campeonatos y que no tuviésemos que jugar las fases de clasificación, cuando lo normal es, por ejemplo, que para poder estar en unos Juegos haya que pasar por un preolímpico, por lo que todo hay que mirarlo con una cierta perspectiva.

P.- ¿El hecho de jugar en casa añade una dosis extra de presión al equipo?

R.- Por mucho que se juegue en casa, los partidos hay que jugarlos, porque todos los equipos vendrán con el objetivo de estar en los Juegos. Nosotros tenemos la posibilidad de lograrlo en casa y eso, evidentemente, genera cierta responsabilidad en el equipo, pero tiene que ser la responsabilidad de jugar bien y de intentar estar lo mejor posible en cada partido.

P.- España arrancará la competición con Baréin, un rival que llega mermado por las sanciones impuestas a cinco jugadores por los incidentes ocurridos en el Campeonato de Asia. ¿Qué se puede esperar del equipo asiático?

R.- Está claro que si le quitas a tres de los mejores jugadores que tienen se reducen sus posibilidades, pero en estos últimos años Baréin ha sido siempre un equipo capaz de generar sorpresas. Son un equipo duro en defensa y en ataque cuenta con jugadores con una gran capacidad en el uno contra uno que si no estás atento te pueden sorprender, pero es un interrogante lo que nos podemos encontrar.

P.- ¿Esa incertidumbre sobre el rival complica un poco más el estreno?

R.- El calendario es el que es y no hay que darle más vueltas. Lo importante es salir bien y está claro que después de lo ocurrido en el Europeo el equipo va a salir con muchas ganas, pero como he dicho antes, los partidos hay que jugarlos.

P.- Sobre quien no hay ninguna duda es sobre Eslovenia, que se perfila como el rival más complicado. ¿Qué le preocupa del equipo balcánico?

R.- Es un equipo a veces difícil de analizar por la creatividad de su juego, no sólo ya por su capacidad para el uno contra uno, sino por la polivalencia de muchos de sus jugadores, lo que hace más imprevisible su juego de ataque.

Ya en el Mundial nos enfrentamos con ellos y fue un partido muy igualado. Es un equipo muy completo, que, además, viene de jugar a un nivel muy alto en el pasado Europeo, en el que fueron sextos y en el que fueron capaces de ganar a Dinamarca.

P.- Y para finalizar Brasil, un equipo que conoce a la perfección. ¿Qué destacaría del conjunto brasileño?. ¿Tiene la sensación de que se ha estancado un poco?

R.- No, creo que no. Es un equipo con jugadores que han crecido mucho, en ese sentido destaca el lateral del Montpellier Hugo Bryan -Monte- que ha aumentado mucho su nivel, pero no es el único. Tiene muchos jugadores que están en ligas punteras como el pivote Rogerio Moraes o los jugadores del Barça Haniel Langaro y Thiagus Petrus.

Es un equipo muy completo tanto en defensa como en ataque, donde tiene un potencial de lanzamiento importante. Un equipo peligroso.

P.- Dificultades que no impiden a España partir como el claro favorito para lograr uno de los dos billetes olímpicos en juego. ¿Qué significaría para el equipo estar en otros Juegos?

R.- Para nosotros es una cita importantísima, no sólo ya porque es una competición especial, que se vive de una forma especial. Todo el mundo tiene la vista puesta en ese evento y eso lo hace muy importante, tanto para la difusión del deporte en sí como en el tema de la promoción de cara al futuro.EFE

jv/jpd