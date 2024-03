PP y Vox Madrid rechazan la comisión de estudio de la situación de residencias de mayores propuesta por el PSOE

PP y Vox han rechazado en la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid la comisión de estudio propuesta por el PSOE para mejorar la atención de los mayores en residencias y centros. El portavoz socialista anunció en febrero que su partido registraría este espacio con el objetivo de mejorar a futuro evitando el "revanchismo" pero con "claridad y contundencia". En la reunión de este lunes la Junta de Portavoces rechazaba la propuesta. En la rueda de prensa posterior, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha explicado esta negativa asegurando que era una "excusa" del PSOE para hacer "revisionismo de lo que pasó durante la pandemia". "Era otra forma de atacar al gobierno de la Comunidad de Madrid, que se dejó la piel durante la pandemia, y una forma de volver a retomar el dolor de las víctimas", ha lanzado el 'popular'. Por su parte, su homóloga de Vox, Rocío Monasterio, ha cuestionado por qué no se ha registrado antes esta comisión y lo ha vinculado al estallido del 'caso Koldo'. "Nosotros no vamos a apoyar el revanchismo de la izquierda en ningún caso. Lo que sí apoyamos es el rigor", ha añadido. El portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha lamentado que desde la derecha se hayan "negado a sentarse a hablar" sobre cómo mejorar y "avanzar" en el modelo de gestión de las residencias en la región. "Nos parece un error clarísimo si PP y Vox no ven que hay un problema y que no estamos gestionando bien (...) Si no se dan cuenta de que cuatro años después no se ha movido ni un dedo en Madrid para cambiar nada de cómo están funcionando", ha proseguido.