Hereu defiende que el crecimiento económico es "absolutamente compatible" con la sostenibilidad

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha defendido este sábado que el crecimiento económico es "absolutamente compatible" con la sostenibilidad. En su intervención en la jornada precongresual del PSC 'Ara toca prosperitat' en Sabadell (Barcelona), el ministro ha rechazado que la conservación del medio ambiente no se ve condicionada con la inversión económica: "No habrá preservación del medio ambiente a base de no invertir". Hereu ha asegurado que mediante la innovación, la tecnología y la inversión tanto el crecimiento económico como la preservación del medio ambiente son conciliables. El ministro ha expresado que desde el Ejecutivo trabajan para definir políticas de recuperación y de transformación, destacando la transformación en la obtención de energías en el segundo sector. Además, Hereu ha considerado que Cataluña es "uno de los escenarios privilegiados de Europa" donde el sector industrial puede crecer. También se ha dirigido al líder del PSC, Salvador Illa, afirmando que "la industria necesita la Cataluña" que Illa representa.