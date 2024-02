García Pimienta: “Si conseguimos el objetivo veremos que ha sido un puntazo"

Granada, 3 feb (EFE).- El entrenador de Las Palmas, Xavi García Pimienta, dijo que cuando su equipo consiga la permanencia en Primera se verá como “un puntazo” el sumado este sábado al empatar en el Nuevo Los Cármenes ante el Granada (1-1).

“Hemos tenido más oportunidades once contra once que diez contra once, al quedarse ellos con un jugador menos se protegen más, se meten más jugadores por detrás del balón y es más difícil”, dijo el técnico en rueda de presa tras el encuentro.

García Pimienta cree que a su equipo le faltó “contundencia defensiva en el gol” y en ataque “ir más por fuera para generar más ocasiones”.

“Hubo paciencia hasta que llegó la opción de gol, ha sido muy difícil. Si miramos el bagaje de oportunidades hemos tenido más que ellos y el dominio del juego. Al final no queríamos que se rompiera el partido”, argumentó.

García Pimienta cree que el Granada lo hizo “muy bien a nivel defensivo” y también que “es justo que Las Palmas aquí no haya perdido”.

“Si no ves el partido tienes la sensación de que se te han escapado dos puntos, pero el Granada se pone por delante y es un punto muy importante”, afirmó.

Sobre la actuación del francés Enzo Loiodice en su vuelta a la titularidad, apuntó que “llevaba mucho tiempo sin jugar de inicio y ha hecho un buen partido”, y agregó que “es un jugador muy importante en esta plantilla”. EFE

