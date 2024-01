Fernández (Podemos) afea al PSOE su actitud de "lentejas, o lo comes o lo dejas" con los decretos

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha reprochado al PSOE su actitud de "lentejas, o lo comes o lo dejas" por no negociar con su partido el apoyo a los decretos que se someterán a votación este miércoles en el Congreso de los Diputados. "No entendemos la cerrazón del Partido Socialista en querer imponer sin negociar en ningún momento", ha señalado en una entrevista de este miércoles en Ser Catalunya recogida por Europa Press. Fernández ha criticado al PSOE por pretender recabar el apoyo del PP antes que el apoyo de Podemos, algo que considera "sorprendente", y ha recalcado que hasta el momento no ha habido ningún tipo de contacto por parte de los socialistas con su partido. Asimismo, ha instado al partido liderado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "intentar hablar con Podemos para que retiren ese recorte que quieren producir en el subsidio del desempleo de mayores de 52 años". "Vamos a esperar, a ver si en el último momento por fin el PSOE accede a hablar con nosotros", ha finalizado Fernández, que también ha acusado a los socialistas de no estar sabiendo gestionar bien las mayorías en la Cámara Baja.