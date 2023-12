El PSOE sostiene que el Rey llamó a "serenar los ánimos" y rechaza que criticara los pactos con los independentistas

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha sostenido este martes que el objetivo del Rey en su discurso de Nochebuena fue "serenar los ánimos" y estimular la convivencia. Asimismo, ha rechazado que las palabras del monarca puedan interpretarse como un gesto de preocupación ante los pactos del Gobierno con los partidos independentistas para la investidura de Pedro Sánchez. Felipe VI alertó en su discurso de que fuera de la Constitución no hay democracia ni convivencia, apeló al respeto entre instituciones y recalcó que es un deber moral de todos evitar que la discordia se instale entre los españoles. "Creo que tiene el objetivo de serenar los ánimos, estimular la convivencia y huir de la polarización y la radicalidad en algunos de los debates", ha valorado Espadas al respecto en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press. El también líder del PSOE en Andalucía ha considerado que el tradicional mensaje del Rey por Navidad se asentó sobre dos pilares: Constitución y unidad, y ha llamado a "velar todos los días por lo conseguido", advirtiendo que es un error pensar que todo está todo hecho. "Hay que trabajarlo todos los días", ha insistido. Sobre si el PSOE tiene que hacer alguna autocrítica tras el discurso del monarca, Espadas ha señalado que en cualquier ejercicio de reflexión siempre existe la posibilidad de reconocer que se han podido cometer errores y ha invitado al PP a hacerlo también. No obstante, el portavoz socialista ha aprovechado para expresar que el PSOE ha apostado por trabajar por la convivencia de una forma valiente y dentro del marco constitucional. ES UN ERROR APROPIARSE DE LAS PALABRAS DEL REY Ha sostenido que para trabajar por la unidad de España hay que hacerlo "integrando todas las visiones desde la pluralidad política y desde el respeto a la diversidad" en un proyecto común en el que el PSOE está convencido de que caben "todos". Al ser preguntado si aprecia en el discurso del Rey una crítica a acuerdos del PSOE con los independentistas catalanes como la ley de amnistía, Espadas lo ha rechazado: "En ningún caso". Y ha considerado un "error político" que los partidos se apropien de las palabras del jefe del Estado para cargar contra un adversario político. Espadas ha manifestado que el PSOE y el PP tienen una "especial responsabilidad" de ser capaces de "conciliar desavenencias o críticas pero desde un marco de diálogo". "No debemos salirnos de un guion que siempre genere y transmita serenidad a la sociedad, no crispación", ha apostillado. Sobre el encuentro de la semana pasada entre Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el portavoz socialista ha valorado que abre una puerta para el diálogo que estaba "cerrada inexplicablemente" a ojos de la ciudadanía y que "hay que mantener abierta": "No basta con una reunión o una foto". Espadas ha señalado que ve positivo que la Comisión Europea haga de mediador en la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si el PP desconfía del PSOE, subrayando que el arbitraje es algo voluntario y está articulado "en la vida y en las empresas".