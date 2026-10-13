Cuerpo destaca que España será la economía que más crece por tercer año, según el FMI

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Madrid, 13 oct (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha destacado este martes que España seguirá siendo "la gran economía avanzada que más crece del mundo por tercer año consecutivo", según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este organismo ha publicado su informe de perspectivas mundiales, que eleva cuatro décimas, hasta el 2,5 %, el crecimiento previsto para la economía española en 2026 y empeora la tasa de inflación, sumando 0,7 puntos a la prevista este año, hasta el 3,7 %, con la expectativa de que se modere al 2,7 % en 2027.

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En sus redes sociales, Cuerpo ha remarcado que el Fondo Monetario Internacional mejora sus previsiones para España y la sitúa como "la gran economía avanzada que más crece del mundo por tercer año consecutivo".

También ha publicado un mensaje sobre estos datos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha insistido en que se ha conseguido "con trabajo y transformaciones, pero sin pedirle sacrificios a la gente". "Tomen nota sus señorías del PP y Vox", advierte.

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En este mismo sentido, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha hecho hincapié en que el país "vuelve a demostrar la fortaleza y la resiliencia de su economía".

Esta mejora de las previsiones es, según el ministro, "un reconocimiento al esfuerzo de trabajadores, empresas y autónomos y un aval para la política económica del Gobierno, centrada en generar crecimiento y empleo de calidad".

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En un mensaje en su perfil de X, España ha señalado que el Ejecutivo sigue trabajando "para que este crecimiento se traduzca en mayor bienestar para la ciudadanía".

Tras conocer las previsiones del FMI, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa destaca que esta revisión al alza se produce "pese a las turbulencias en los mercados internacionales y al encarecimiento de la energía provocado por la guerra en Irán".

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"A ello ha contribuido el escudo anticrisis desplegado por el gobierno que ha amortiguado en torno a la mitad del aumento de los precios y ha situado el precio de la gasolina y el gasóleo por debajo del de la zona euro", añaden las mismas fuentes.

Además, recuerdan que esta semana llega al Congreso para su convalidación el tercer paquete de medidas, que extiende la protección a hogares y empresas hasta el 31 de diciembre. EFE

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