La moneda de Almudena Grandes que conmemora el 8M costará 115 euros: cómo conseguir una de las 4.000 piezas de la Fábrica de Monedas

Imagen de archivo de la escritora Almudena Grandes durante la presentación de su última novela "Los pacientes del doctor García". (EFE/Ángel Díaz)

La Fabrica Nacional de Moneda y Timbre ha anunciado este martes la intención de acuñar hasta 4.000 monedas para la colección especial que será lanzada a la venta el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, y que contará con un homenaje a la escritora española Almudena Grandes. Según la institución, cada una de las piezas tendrá un valor de venta de 115,7 euros.

“Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de 2026, se emite una moneda de colección dedicada a Almudena Grandes, una de las grandes escritoras y pensadoras de la sociedad española actual, quien se dio a conocer en 1989 con el XI Premio La Sonrisa Vertical por su novela Las edades de Lulú”, recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Además, el BOE recoge que esta emisión será de una pieza de “ocho reales”, de valor facial de diez euros, de plata de 925 milésimas y cobre. En el anverso de la moneda se encontrará grabado el retrato a izquierda del Rey Felipe VI, mientras que en la arte superior, y en sentido circular, aparecerá la leyenda “Felipe VI Rey de España”.

Por otra parte, el reverso de la moneda conmemorativa contará con el retrato de la escritora Almudena Grandes. A la izquierda del retrato aparecen el valor facial de la pieza (diez euros), el símbolo de la mujer junto a unos libros y la marca de Ceca. Además, en la parte inferior, de manera circular, aparecerá la inscripción “8-M Día Internacional de la Mujer” y, en la parte superior, la leyenda “Almudena Grandes”.

4.000 piezas vendidas por el Banco de España

Según recoge el Boletín Oficial, la fecha de emisión de estas 4.000 piezas tendrá lugar durante el primer semestre de 2026. El Real Decreto también establece que cinco de estas piezas serán destinados a los fondos numismáticos del Museo de la Fábrica Nacional de Moneda y timbre. Además, las piezas serán puestas a comercialización para el público general por el Banco de España, una vez estén acuñadas todas las divisas.

“Con esta emisión numismática se rinde un sentido reconocimiento a esta escritora madrileña que destacó en su producción novelística por su compromiso con los valores democráticos, evidenciando con ello que la literatura va más allá del mero entretenimiento y puede convertirse en un poderoso instrumento para cuestionar y analizar la realidad que nos rodea", señala el BOE.

Además, el anuncio oficial sobre la fabricación de las monedas conmemorativas destaca el trabajo “no solo del ejercicio literario de gran calidad, sino de compromiso con el feminismo”, lo que ha consolidado a la escritora Almudena Grandes como “una figura esencial en la reivindicación de los derechos de las mujeres y en la búsqueda de una sociedad más igualitaria y justa”.