Pablo Emilio Gutiérrez, psicólogo: “Tu relación es importante, pero no es tu única prioridad”

Dedicar todo el tiempo exclusivamente a la pareja perjudica el desarrollo personal y desgasta otros pilares fundamentales como la familia, los amigos y el crecimiento profesional

El psicólogo Pablo Emilio Gutiérrez
El psicólogo Pablo Emilio Gutiérrez en un vídeo de Tiktok. (@pablotupsicologo/Tiktok)

“Si mi novia está triste, yo voy a estar preocupado; si mi novia está enojada, yo voy a estar tenso; y si mi novia no está de buen humor, yo no puedo estar feliz por otras cosas que me están pasando en la vida o incluso en ciertas acciones; si mi novia se va a una fiesta y se tarda un rato en contestarme, yo voy a estar preocupado de que no me escribe”. Estos son algunos ejemplos de cómo se vive con dependencia emocional según el psicólogo Pablo Emilio Gutiérrez, que comparte contenido sobre salud mental a través de sus redes sociales (@pablotupsicologo) y ha publicado un video sobre esta dinámica.

Gutiérrez explica que se trata de un estado en el que “nuestras emociones dependen de las emociones y acciones de otra persona”. Y añade: “Puede suceder bastante y depende de varios factores, de cada caso, de cada relación, pero usualmente sucede cuando sentimos que la relación es una parte principal de nuestro bienestar emocional”. Y es justo sobre ese punto sobre el que el psicólogo recomienda empezar a trabajar.

“A mí me gusta mucho vernos a nosotros mismos como si fuéramos un títere, con varios hilos ahí colgando para poder movernos; estos hilos son pilares importantes en nuestra vida; normalmente, allí sí están las relaciones de pareja, también las relaciones familiares, sociales, nosotros mismos y laborales; lo que pasa con la dependencia emocional es que no todos estos hilos están bien conectados y todo se mueve a través de la relación de pareja”, ilustra. Entonces, ¿qué ocurre cuando la relación se tambalea?

Para el psicólogo, que todo gire en torno a la pareja provoca que, “si esto deja de funcionar o se estanca un poco, no nos podemos mover”. Nos quedamos petrificados por el miedo y no podemos funcionar en ningún otro ámbito de la vida, una actitud que es dañina y que provoca sufrimiento continuo. Por ello, hay que ponerse manos a la obra cuanto antes. “Tenemos que empezar a fortalecer o generar estos otros hilos para movernos más fácilmente”, señala el experto, que aclara que “esto no significa que ya no vaya a ser prioridad mi relación de pareja”. Sigue siendo prioridad, pero también hay otras cosas que son muy importantes. Pero, ¿cómo se traduce en la práctica?

Gutiérrez considera vital fortalecer el resto de vínculos y facetas de la vida, pero también llevar a cabo un cambio de mentalidad que permita no recaer. “Necesito otros hilos para seguir de pie y me pueda seguir moviendo para arreglar ese hilo roto que tengo; y sí, es darme cuenta de que mi relación de pareja no lo puede ser todo, y esto no significa que, si mi novia está enojada, a mí no me va a afectar; claro que me va a afectar, pero no va a impedir que pueda seguir haciendo otras cosas en mí mismo, en mis amigos, mi familia, mi trabajo”. “Esto es más que nada darnos permiso de que sí, la relación no siempre va a estar bien y puedo permitir enfocarme y disfrutar otras cosas”, concluye.

