Muere Ángela Murillo, la primera mujer en presidir una sección de la Audiencia Nacional y una de las figuras más relevantes en la lucha contra ETA

Ángela Murillo ha fallecido este viernes a los 73 años. La magistrada paso a la historia de la Justicia española al ingresar en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en 1993, convirtiéndose en la primera mujer en presidir una de sus secciones. Durante sus 30 años en la institución afrontó algunos de los juicios más influyentes Participó en casos emblemáticos como la Operación ‘Nécora’ contra el narcotráfico o los que protagonizaron Arnaldo Otegi y Villarejo y se convirtió en una de las personas más importantes en la lucha contra ETA.

Nacida en Almendralejo (Badajoz) en 1951, Ángela Murillo accedió a la judicatura en 1980 con solo 25 años, cuando la presencia de mujeres seguía siendo excepcional en los juzgados. Su primer destino fue Lora del Río (Sevilla), y después pasó por Vélez Málaga, Onteniente y San Sebastián, consolidando su carrera en la Audiencia Provincial de Madrid, para acabar en la Audiencia Nacional.

Su etapa en la Audiencia Nacional coincidió con el cambio de los grandes juicios por terrorismo y narcotráfico hacia casos de corrupción y delitos económicos, donde también destacó por su firmeza y profesionalidad. Compañeros de tribunal la recuerdan como una jueza dedicada y rigurosa, que siempre puso el trabajo por delante del protagonismo y los reconocimientos públicos. Su trayectoria dejó huella en la justicia española por su forma de entender el oficio y su compromiso con la ley.

Juicios emblemáticos y decisiones controvertidas

Entre los hitos de la carrera de Murillo se encuentra su participación en el juicio a la estructura de EKIN, organización vinculada a ETA. Duró 16 meses y culminó con la condena de 47 personas. Otro episodio destacado fue su intervención en los distintos procesos contra el narcotraficante Laureano Oubiña, a quien absolvió en su primera causa por presunción de inocencia y le interrogó en posteriores juicios.

Además, protagonizó un incidente con el dirigente de Batasuna, Arnaldo Otegi, que le valió la recusación por parte del Tribunal Supremo tras un comentario considerado parcial. “Ya sabía yo que no me iba a contestar”, dijo tras preguntarle si condenaba el terrorismo de ETA. Posteriormente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) estableció que existía “temor legítimo” sobre la imparcialidad de ese tribunal, lo que desembocó en la anulación de la condena en el ‘caso Bateragune’.

Ángela Murillo también tuvo un papel relevante en el proceso judicial contra José Manuel Villarejo, el excomisario implicado en una de las mayores tramas de corrupción policial y empresarial en España. La magistrada presidió varias de las vistas clave relacionadas con el caso, donde se investigaron delitos como cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal. Su intervención en este proceso reforzó su imagen como una jueza rigurosa y centrada en la solidez de las resoluciones.

El recorrido de Ángela Murillo por la Audiencia Nacional la consolidó como una figura clave en casos de terrorismo, narcotráfico y corrupción, dejando una impronta de rigor y profesionalidad en cada proceso que dirigió, tanto en juicios mediáticos como en aquellos que marcaron la evolución de la justicia española.