Máxima alerta en San Esteban de Gormaz por la crecida del Duero: la situación es “muy preocupante ” y desalojan 30 viviendas

Inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Duero, en San Esteban de Gormaz, Soria. (Concha Ortega Oroz/Europa Press)

España continúa en alerta por el temporal Oriana, que afecta a casi todas las comunidades con fuertes vientos, lluvias intensas, nevadas y crecidas de ríos. Las rachas han superado los 170 km/h en Tarragona y Castellón, provocando caída de árboles, daños en infraestructuras urbanas y suspensión de transportes. Las olas alcanzan hasta 12 metros en zonas costeras, mientras parques, actividades al aire libre y carreteras se mantienen restringidos. El temporal ha obligado a activar planes de emergencia en varias provincias y ha dejado a numerosas poblaciones en situación de riesgo.

En este contexto de alerta general, la localidad soriana de San Esteban de Gormaz atraviesa una situación “muy preocupante” debido a la crecida del río Duero, que ha obligado a desalojar 30 viviendas y confinar tres pedanías. El Ayuntamiento ha recomendado evacuar hasta 100 casas ante el aumento continuado del caudal y la inundación de varias zonas del municipio. Las autoridades locales siguen con gran preocupación la evolución del río, que presenta un comportamiento irregular, subiendo y bajando con rapidez, lo que dificulta la planificación de las actuaciones de emergencia. “El nivel del agua continúa en ascenso y existen grandes partes del pueblo anegadas. Seguimos con cierta preocupación y reparo ante la incertidumbre de las próximas horas y el comportamiento del cauce”, explicó el alcalde, Daniel García, a Europa Press.

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) activó el confinamiento y el desalojo de las viviendas más expuestas. La Junta de Castilla y León habilitó la Residencia del IES La Rambla, conocida anteriormente como escuela hogar, como punto de evacuación para los vecinos afectados, proporcionando un espacio seguro y recursos básicos a quienes deban abandonar sus hogares temporalmente.

El alcalde destacó que la información oficial sobre la crecida del río corresponde a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), pero que el Ayuntamiento recibió “muy poca información” inicial, lo que generó dificultades para la gestión rápida del dispositivo de emergencia. “Hemos intentado coordinar todas las actuaciones posibles con los recursos locales y con voluntarios, Guardia Civil y bomberos, pero la crecida se produjo de forma abrupta y sin datos precisos sobre su magnitud. Nuestro objetivo es prevenir situaciones de peligro y reducir riesgos para la población”, añadió García.

La borrasca Oriana mantiene en alerta a toda España. (Europa Press)

Impacto del temporal en España

El temporal Oriana ha elevado los niveles de ríos como el Guadiana, que transporta más de 2.000 m³/s a su paso por Badajoz, y el Ebro, que motivó la activación del plan de preemergencia en La Rioja. En Andalucía, la Agencia de Emergencias ha gestionado más de 13.000 incidencias desde finales de enero, principalmente por caída de árboles, ramas y daños urbanos. En Córdoba, un árbol cayó sobre un vehículo sin causar heridos, y en Málaga se desplomó una palmera en el Paseo Farola.

El transporte también se ha visto afectado: Renfe suspendió el servicio ferroviario de larga y media distancia entre Valencia y Cataluña, incluyendo trenes Euromed e Intercity, y la Dirección General de Tráfico (DGT) limitó la velocidad en carreteras de Castellón a 80 km/h, prohibiendo el adelantamiento a vehículos pesados fuera del carril derecho. Asimismo, se canceló todo el tráfico marítimo en el puerto de Castellón.

Alerta roja por los fuertes vientos provocados por la borrasca Nils en Barcelona

Llamado a la calma en San Esteban de Gormaz

El alcalde de San Esteban de Gormaz ha insistido en la necesidad de mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades: “La tendencia es negativa y la situación puede empeorar. Apelamos a la calma y pedimos a los vecinos que sigan las indicaciones de los equipos de emergencia y se mantengan alejados del cauce hasta conocer la evolución de las próximas horas”, declaró García.

El Consistorio continúa coordinando esfuerzos con voluntarios, Guardia Civil y bomberos, mientras la Confederación Hidrográfica del Duero supervisa el nivel del río. Los vecinos evacuados reciben atención en la Residencia del IES La Rambla hasta que se pueda garantizar la seguridad en sus domicilios.