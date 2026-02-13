Marta Barranco, psicóloga: “Lo que te ayudar a sanar es conocer a gente que te haga sentir diferente”

La psicóloga Marta Barranco, habla sobre nuevos vínculos. (Montaje Infobae)

“Conocer a personas que nos hacen sentir diferentes puede ser la clave para sanar heridas emocionales”, explica la psicóloga Marta Barranco (@psicologamartabarranco), a través de su cuenta de TikToK. El verdadero cambio no se produce en soledad, sino a través del encuentro con otros. Su enfoque se centra en cómo los vínculos genuinos pueden transformar la forma en que vivimos el apego.

Las heridas emocionales relacionadas con el apego no se resuelven únicamente trabajando en uno mismo. Según la especialista, el proceso de sanación requiere la presencia de personas que nos traten de una manera distinta a lo que hemos experimentado en el pasado. “Lo que te ayuda a sanar es que empieces a conocer a gente que te haga sentir diferente”, explica Barranco. Esta perspectiva desafía la idea tradicional de que el trabajo individual y el amor propio basta para superar patrones afectivos dolorosos.

El entorno y la calidad de las relaciones resultan determinantes en este proceso. La psicóloga enfatiza que no se trata solo del ámbito de pareja, sino de la necesidad de contar con vínculos donde prime el apoyo incondicional. Personas que cuidan, que se esfuerzan por entender y que no juzgan, marcan la diferencia en la recuperación de quienes han sufrido heridas de apego.

¿Por qué el apego no puede trabajarse en soledad?

La transformación del apego ocurre en el marco de relaciones nuevas y sobre todo de calidad. Para Marta Barranco, existe un límite en el trabajo individual: “El apego se transforma cuando empezamos a conocer a personas que nos tratan diferente”. Las experiencias previas pueden haber dejado marcas, pero es la vivencia de un trato distinto lo que permite reconstruir la confianza y modificar los vínculos internos.

Este proceso no se limita a las relaciones sentimentales. El círculo de apoyo puede extenderse a amistades, familiares o cualquier persona capaz de ofrecer una presencia genuina y atenta. “Necesitamos sentir que de verdad hay personas que nos quieren incondicionalmente, que nos cuidan, que se esfuerzan por entendernos, que no nos juzgan, que tienen en cuenta cómo nos sentimos”, sostiene la experta. El acompañamiento constante y el reconocimiento del otro como alguien valioso resultan fundamentales para el avance emocional.

La verdadera sanación surge cuando el individuo se permite experimentar la diferencia: interactuar con personas que rompen con las dinámicas lesivas del pasado y ofrecen un espacio seguro para ser uno mismo. Así, el apego deja de ser una herida para convertirse en una oportunidad de crecimiento a través de un lazo humano que trae novedad y cierta esperanza.

El proceso de sanación

La paradoja central del planteamiento de Barranco reside en que tanto el daño como la reparación provienen del entorno. Las mismas relaciones que pueden generar heridas profundas son también las que facilitan el proceso de sanación. Lo que hay que cambiar e sla forma, la manera de tratarse y acompañarse. “Igual que son otras personas las que nos hacen daño y nos generan la herida, también son personas las que nos pueden ayudar a cuidar y sanar esas heridas que ellas no causaron”, afirma la psicóloga.

La importancia de entender al otro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de sanación emocional se apoya en la incondicionalidad, el cuidado y la empatía. Solo a través de vínculos donde la persona se sienta vista, escuchada y entendida, es posible reparar el daño y desarrollar nuevas formas de relacionarse. La presencia de alguien dispuesto a ofrecer comprensión y apoyo constante representa el motor principal para superar el sufrimiento vinculado al apego.

En este sentido, la psicóloga concluye que el papel de la comunidad y el entorno cobra una relevancia única. La sanación no depende de un cambio interno aislado, sino de la interacción con personas que aportan experiencias transformadoras. Al construir relaciones donde prevalece la aceptación y el respeto, el individuo puede dejar atrás patrones dolorosos y abrirse a una vida emocional más saludable y plena.