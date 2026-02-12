El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia que Junts exigió al Gobierno con el apoyo de PSOE, PP, Vox y PNV

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras (Eduardo Parra - Europa Press)

El Congreso de los Diputados ha aprobado la ley de multirreincidencia que impulsa Junts per Catalunya. El partido nacionalista exigió al Gobierno esta modificación legal contra la repetición de pequeños hurtos o agresiones como parte de sus acuerdos para aprobar la legislatura. PP, Vox y PNV se han unido a PSOE y Junts para sacar adelante la iniciativa.

Los sectores más progresistas de la cámara mantienen su rechazo, salvo ERC, pues el partido de Gabriel Rufián ha decidido abstenerse. Con 302 votos a favor, 36 en contra y ocho abstenciones, la propuesta se ha materializado y establece una reforma el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece penas de hasta tres años de prisión por el robo de teléfonos móviles.

El paso de los meses sin que este proyecto viese la luz fue uno de los motivos por los que Junts anunció su ruptura con el Ejecutivo. Ahora, el PSOE empieza una reconstrucción de sus relaciones, concediendo esta ley contra la reincidencia en delitos menores, que supone un tema electoral clave en Cataluña. El proyecto fue diseñado por Junts a finales de 2024, pero permaneció mucho tiempo bloqueado.

A pesar de la aprobación de la ley con sus votos a favor, PP o Junts han criticado al PSOE por “secuestrar” la ley hasta ahora. “A partir de ahora reincidir en España ya no sale gratis”, ha asegurado Cuca Gamarra, diputada del PP, defendiendo que llevan años luchando por este decreto. Por su parte, para explicar su decisión de apoyo, los socialistas se escudan en que es un cambio que piden “muchos alcaldes de Cataluña”.

