España

El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia que Junts exigió al Gobierno con el apoyo de PSOE, PP, Vox y PNV

Los progresistas de la cámara mantienen su rechazo, salvo ERC que ha decidido abstenerse

Guardar
La portavoz de Junts en
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras (Eduardo Parra - Europa Press)

El Congreso de los Diputados ha aprobado la ley de multirreincidencia que impulsa Junts per Catalunya. El partido nacionalista exigió al Gobierno esta modificación legal contra la repetición de pequeños hurtos o agresiones como parte de sus acuerdos para aprobar la legislatura. PP, Vox y PNV se han unido a PSOE y Junts para sacar adelante la iniciativa.

Los sectores más progresistas de la cámara mantienen su rechazo, salvo ERC, pues el partido de Gabriel Rufián ha decidido abstenerse. Con 302 votos a favor, 36 en contra y ocho abstenciones, la propuesta se ha materializado y establece una reforma el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece penas de hasta tres años de prisión por el robo de teléfonos móviles.

El paso de los meses sin que este proyecto viese la luz fue uno de los motivos por los que Junts anunció su ruptura con el Ejecutivo. Ahora, el PSOE empieza una reconstrucción de sus relaciones, concediendo esta ley contra la reincidencia en delitos menores, que supone un tema electoral clave en Cataluña. El proyecto fue diseñado por Junts a finales de 2024, pero permaneció mucho tiempo bloqueado.

A pesar de la aprobación de la ley con sus votos a favor, PP o Junts han criticado al PSOE por “secuestrar” la ley hasta ahora. “A partir de ahora reincidir en España ya no sale gratis”, ha asegurado Cuca Gamarra, diputada del PP, defendiendo que llevan años luchando por este decreto. Por su parte, para explicar su decisión de apoyo, los socialistas se escudan en que es un cambio que piden “muchos alcaldes de Cataluña”.

Junts formaliza su ruptura con el Gobierno y anuncia que bloqueará leyes en trámite y futuras.

Noticia en ampliación.

Temas Relacionados

GobiernoCongreso de los DiputadosPSOEEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El tiempo justo que hay poner la lavadora para que quede la ropa limpia, según expertas

Dos científicas explican las consecuencias a largo plazo de lavar tu ropa siempre con ciclo corto

El tiempo justo que hay

La prensa británica revela el préstamo que recibió Andrés de Inglaterra por parte de Isabel II y sus hermanos: 12 millones por el silencio de Giuffre

El diario ‘The Sun’ ha informado sobre un supuesto préstamo que aún no habría sido devuelto

La prensa británica revela el

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex

Última hora de la borrasca Nils, en directo: alerta roja en País Vasco y fuertes rachas de viento que dejan vuelos cancelados en Barcelona

Tras Nils, se espera que llegue la borrasca Oriana, la última de esta serie, que comportará precipitaciones intensas y nevadas en cotas bajas

Última hora de la borrasca

Aguacate al horno con huevo, una cena diferente, rápida y repleta de grasas saludables

Este fruto es fuente de potasio, fibra y ácido oleico, un componente conocido por su efecto en el mantenimiento de la salud cardiovascular

Aguacate al horno con huevo,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

IU, Sumar, Más Madrid, y

IU, Sumar, Más Madrid, y Comunes crean ‘Un paso al frente’, la alianza con la que se presentarán a las elecciones generales

La Guardia Civil detiene a siete personas por introducir hachís en Melilla con lanzamientos de bolas por encima de la valla desde Marruecos

Anulan la sanción impuesta a un policía nacional acusado de desobediencia por decirle a su superior que no le iba a atender por WhatsApp en sus días libres

Un estudio revela la edad a la que deberías dejar de conducir

El salto de Gabriel Rufián, de querer “romper España” a jugarse la carrera por salvarla (de PP y Vox): “Más cabeza y menos pureza”

ECONOMÍA

David Jiménez, abogado: “Para Hacienda,

David Jiménez, abogado: “Para Hacienda, donar un piso es como venderlo”

Una empresa cierra cuatro días y quiere que sus trabajadores lo paguen con vacaciones: “Esto es ilegal”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Gonzalo Bernardos explica por qué está a favor de la regularización de migrantes: busca responder a desafíos financieros en España

Que no te engañen haciéndose pasar por Brad Pitt: el Banco de España avisa del auge de estafas amorosas con inteligencia artificial en redes sociales

DEPORTES

El día que el FC

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”