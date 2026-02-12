Rufián dice que ERC se abstendrá en la ley de multirreincidencia al no compartir su "tufillo racista"

Durante una entrevista en TV3, Gabriel Rufián manifestó que la problemática de la reincidencia delictiva en Cataluña requiere de enfoques diferentes a los planteados por la iniciativa legislativa impulsada por el Partido Popular y Junts. El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso anunció que su grupo parlamentario elegirá la abstención en la votación de la llamada ley de multirreincidencia, prevista para este jueves en el pleno del Congreso, al no compartir el “tufillo racista” del texto que promueve la oposición. Según informó Europa Press, Rufián explicó que la propuesta carece de soluciones eficaces y considera que no responde de manera adecuada a la complejidad del fenómeno de la reincidencia en Cataluña.

Rufián subrayó que ERC no se opondrá frontalmente a la propuesta porque reconocen que existe un problema en materia de reincidencia, aunque recalca que la solución no debe ser exclusivamente punitiva. El representante republicano argumentó que “la solución punitiva, si tú no pones más medios, es humo”, defendiendo que aumentar las penas por sí solo no incide en la reducción de los delitos reincidentes. De acuerdo con Europa Press, el portavoz puso en valor el acuerdo alcanzado con el Gobierno central para ampliar la dotación del cuerpo judicial, como medida que a su juicio resultaría más efectiva.

El portavoz remarcó que la vinculación entre inmigración y reincidencia presente en la iniciativa legislativa representa una visión que rechazan. Sostuvo que su grupo no puede “comprar este relato” y consideró que la campaña mediática y política de Junts, PP y Vox en torno a la votación busca “hacer mucho ruido” y transmitir una imagen falsa de que tras la aprobación de la ley la delincuencia disminuiría bruscamente. Según Rufián, no comparten la estrategia de asociar multirreincidencia con el fenómeno migratorio ni las insinuaciones de que provienen de personas que “quieren hacernos daño”.

Tras la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso para abordar la situación del sistema ferroviario, Rufián ofreció una valoración sobre la realidad de las redes de transporte en Cataluña y en zonas como Vallecas. Recalcó de manera contundente su insatisfacción con el servicio de Rodalies, el servicio de cercanías en Cataluña, que describió con palabras textuales como “una mierda”. Según reportó Europa Press, Rufián insistió en que cualquier usuario del servicio ferroviario en esas zonas experimenta dificultades con la calidad del transporte ofrecido.

Al ser consultado sobre la eventual responsabilidad de Pedro Sánchez y el ministro de Transportes, Óscar Puente, en relación con el accidente ocurrido en Adamuz, Rufián anticipó que las formaciones del PP y Vox buscarán comparar la posición de Puente con la experiencia del expresidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, lo cual catalogó como “una canallada”. El portavoz diferenció los comportamientos tras ambos episodios, señalando que Mazón “estaba tomando copas mientras la gente se moría ahogada” sin actuar ni comunicar adecuadamente, según consignó Europa Press. Rufián admitió que, aunque puede que se deban asumir responsabilidades tras las investigaciones pertinentes, considera desproporcionado equiparar ambas situaciones.

En el plano político, Gabriel Rufián reiteró su propuesta a favor de unificar las fuerzas de izquierda en una sola candidatura, motivado por una preocupación que describió como miedo ante el avance de tendencias antidemocráticas. Según recogió Europa Press, aclaró que su planteamiento no implica renunciar a las siglas ni a la identidad de cada fuerza, ni a sus convicciones independentistas y nacionalistas, y remarcó: “Esto no me hace ni menos catalán ni menos independentista. Representar a alguien de Algeciras, ya lo dije, a mí no me hace menos independentista”.

Al abordar el alcance de su propuesta y las posibles reacciones dentro de su formación, Rufián negó haber sido desautorizado por la dirección del partido y defendió la importancia de abrir el debate para frenar las amenazas democráticas futuras. Reclamó avanzar hacia una reflexión sobre el papel de la izquierda, pese al coste personal que dicho posicionamiento pudiera tener, y afirmó: “Si me quemo con esto, no me importa. Quién piense que yo esto lo hago para liderar no sé qué, se equivoca”, según publicó Europa Press.

El medio Europa Press destacó así tanto la postura de Esquerra Republicana como las críticas de su portavoz hacia el contenido y los fundamentos de la ley de multirreincidencia, así como su perspectiva sobre la situación de los servicios públicos y el panorama político general en Cataluña y en el ámbito estatal.