Dos amigos culminan una épica caminata por más de medio mundo: 518 días, 16 países distintos y 12.850 km

Loïc Voisot, de 26 años, y Benjamin Humblot, de 27, culminaron este sábado un viaje extraordinario: caminar desde Annecy, en los Alpes franceses, hasta Shanghái, China. Durante 518 días recorrieron 12.850 kilómetros a pie, atravesando 16 países, movidos por el anhelo de una gran aventura y por convicciones ecológicas que los llevaron a evitar los vuelos. “Hemos pensado en este momento casi todos los días durante más de un año, por lo que es un sentimiento realmente intenso”, exclamó Humblot al llegar al bulevar turístico del Bund, con el emblemático horizonte de Shanghái brillando al fondo.

La idea surgió de forma casi casual. Ambos se conocen desde los diez años y, un día después del trabajo, descubrieron que compartían un mismo deseo: recorrer Eurasia a pie. “Desde Francia, China es uno de los puntos más lejanos a los que se puede llegar a pie yendo hacia el este, simboliza el fin del mundo”, explicó Humblot.

Pero había una condición innegociable: nada de aviones. Voisot, consultor sobre cambio climático, y Humblot, que gestionaba equipos informáticos, decidieron que sus convicciones ecológicas guiarían cada paso. “Somos conscientes del cambio climático y de la responsabilidad humana por lo que está sucediendo”, subrayó Voisot.

45 kilómetros diarios durante año y medio

El recorrido se financió en parte mediante crowdfunding y con el apoyo de empresas de la región de Annecy. Durante más de un año y medio, caminaron un promedio de 45 kilómetros diarios, cruzando 16 países. La única excepción fue un tramo en Rusia, que recorrieron en autobús por razones de seguridad y logística. “Es difícil creer que sea real, que por fin hemos llegado”, confesó Voisot. “Todas las personas que conocimos en el camino fueron maravillosas… nos ayudaron, nos dieron cobijo, nos alimentaron o simplemente nos sonrieron y nos indicaron el camino correcto”.

Una multitud para dar la bienvenida

Los últimos diez kilómetros fueron acompañados por unas 50 personas: residentes franceses en Shanghái, periodistas y muchos chinos que habían seguido el viaje en redes sociales. Salomé Gao, una joven china de 28 años, les pidió autógrafos: “Es impresionante que tuvieran esta idea y la llevaran a cabo”. Luo, de 57 años, caminó dos horas solo para unirse a los caminantes en el tramo final, informaron los medios franceses.

Los obstáculos del camino

No todo fue sencillo. “Hubo inviernos muy duros; tuvimos que cruzar el desierto de Uzbekistán”, recordó Voisot. Aun así, los desafíos no disminuyeron su entusiasmo ni sus planes futuros. “Llegamos al océano y pensamos: ¿por qué no tomar un barco para continuar hacia el este, rumbo a Estados Unidos?”, planteó Humblot. La idea sería cruzar América, embarcar hacia el norte de Francia y regresar a Annecy a pie, completando un circuito alrededor del mundo.

Un mensaje para soñadores

Antes de pensar en nuevas aventuras, Voisot tiene claro su plan inmediato: “¡Dormir mucho!”. Pero dejó un mensaje para quienes persiguen grandes metas: “Si tus sueños son una locura, ve paso a paso. A veces no lo lograrás, pero a veces sí”. “Estamos especialmente orgullosos de habernos atrevido a hacer esto… orgullosos de habernos atrevido a intentarlo”, resumió Humblot, reflejando lo que significó poner un pie delante del otro, día tras día, hasta alcanzar el otro extremo del mundo.