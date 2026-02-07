España

El desafío del Ártico tras la tensión con Donald Trump puede ser la oportunidad de Europa “para redefinir su papel como actor global”

La analista Ana Belén López Tárraga, en una reciente publicación en el IEEE, explica por qué la situación representa un reto “de primer orden”

Guardar
Las luces iluminan el pueblo
Las luces iluminan el pueblo de Kapisillit, Groenlandia. (Marko Djurica/Reuters)

Las recientes tensiones internacionales han situado al Ártico en el epicentro de la geopolítica global, con la Unión Europea obligada a repensar su estrategia frente a la presión de Estados Unidos, Rusia y China. Las declaraciones de Donald Trump sobre el control estratégico de Groenlandia han intensificado la competencia por el acceso a recursos, el dominio de nuevas rutas comerciales y la influencia en una región clave.

Según la analista Ana Belén López Tárraga, en una reciente publicación en el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), este contexto representa un reto “de primer orden” para Europa, pero podría traducirse en “una oportunidad para redefinir su papel como actor global”. Los líderes europeos han tenido que dar un paso al frente, aunque en un primer momento solo en sus discursos, pero también se han visto forzados a dar pasos más contundentes, como el despliegue militar en Groenlandia de países como Alemania o Francia.

De esta forma, el norte del continente se ha convertido en una de las principales exigencias para Europa. La inversión en defensa, la reducción de la dependencia extranjera y el fortalecimiento de la cooperación entre países son las tareas pendientes en 2026 para hacer frente a un nuevo escenario mundial. El Ártico, el Flanco Oriental, la ruta mediterránea o el polvorín de Oriente Medio completan un tablero inestable y complejo.

Oportunidad y riesgo para Europa en el Ártico

El Ártico se ha convertido en un territorio central de disputa económica, medioambiental y militar. López Tárraga explica que la relevancia de la ruta marítima lo ha catapultado a “uno de los principales espacios de proyección de la rivalidad entre grandes potencias, donde convergen intereses de seguridad, económicos, ambientales y simbólicos”. Para la UE, la región representa una amenaza y, a su vez, una oportunidad.

El principal beneficio que señala la autora es el acceso a hidrocarburos y minerales críticos, imprescindibles tanto para la industria de defensa como para la transición energética. La Comisión Europea subraya la importancia de Groenlandia como socio estratégico para asegurar acceso a “tierras raras”, una prioridad ante la creciente demanda mundial. No obstante, López Tárraga advierte sobre los “altos riesgos ambientales y geopolíticos” derivados de la explotación de estos recursos, especialmente por la competencia con Rusia, China y el renovado interés de EEUU.

En el Ártico, los comandos estadounidenses libran una guerra entre grandes potencias

Groenlandia, OTAN y la redefinición europea

La relevancia de Groenlandia trasciende lo económico. Su ubicación y las infraestructuras militares elevan la tensión por su disputa. Las afirmaciones de Donald Trump sobre el reforzamiento del “control estratégico” estadounidense en la región han generado inquietud entre las autoridades de Dinamarca y el gobierno local groenlandés, además de provocar malestar entre los responsables europeos.

La UE abrió en 2024 una oficina permanente en Nuuk, capital de Groenlandia, lo que, según López Tárraga, “simboliza un compromiso europeo más directo y permanente con la isla”. Esta decisión podría anticipar una política más coordinada y proactiva, centrada en la integración de sostenibilidad, seguridad y autonomía estratégica. Para la analista, “la manera en que la UE gestione su relación con Groenlandia y la OTAN será determinante para su credibilidad en el Ártico y, por extensión, en el nuevo sistema internacional del siglo XXI”.

Para la analista, el futuro de la UE en el Ártico requiere unir sostenibilidad y seguridad, protegiendo el acceso a materias primas estratégicas. Así, los intereses económicos se entremezclan con ambiciones geopolíticas y despliegues militares. La coordinación con la OTAN será fundamental, aunque esto plantea otro desafío por las dudas que han surgido alrededor de la Alianza Atlántica por las tensiones con EEUU. La defensa de la soberanía de esta región será esencial para que la UE consolide su papel como actor geopolítico en el nuevo escenario internacional.

Temas Relacionados

árticoRusiaEuropaEEUUEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

El Ministerio encargó en junio de 2021 este informe a unas empresas. El estudio tenía que estar finalizado en junio de 2023, pero todavía sigue en tramitación tras unas supuestas prórrogas de las que nadie informa

El informe ‘fantasma’ que ha

Mariano Barbacid, el padre del CNIO al que Margarita Salas rechazó como becario y puso a España en el mapa de la investigación oncológica

Dejó Estados Unidos y regresó a Madrid con una misión encargada por el presidente Aznar: fundar el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas

Mariano Barbacid, el padre del

Lalachus, presentadora del ‘Benidorm Fest 2026′, habla de su futuro profesional: “Nunca hay que cerrarse a nada”

La colaboradora de ‘La Revuelta’ se sincera con ‘Infobae’ sobre cómo asume esta nueva etapa en su vida, en la que estará junto a Jesús Vázquez, Inés Hernand y Javier Ambrossi

Lalachus, presentadora del ‘Benidorm Fest

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

Las bajas médicas aumentan en fases de crecimiento económico y disminuyen en tiempos de crisis: subieron con la reforma laboral y el aumento del SMI

Ir a trabajar con 38

El bistró francés ‘gamberro’ de dos jóvenes emprendedores para tomar el aperitivo a base de cócteles y embutidos

El restaurante Ekö Bistró, en Madrid, combina alta cocina francesa con toques españoles, todo ello acompañado de una divertida carta

El bistró francés ‘gamberro’ de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El informe ‘fantasma’ que ha

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

El aragonés, la materia olvidada de la campaña electoral del 8-F: “Azcón dedica cero euros a su promoción. Se está literalmente muriendo”

Delcy Rodríguez da la bienvenida a Zapatero en Caracas para impulsar el diálogo

El PP invita a Vito Quiles para el cierre de campaña en Aragón y contrata a Los Meconios, el grupo que canta “vamos a volver al 36″

Zapatero confía en la transición de Delcy Rodríguez: “En un plazo récord se está produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela”

ECONOMÍA

Ir a trabajar con 38

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

El avión destrona al tren en pleno parón del AVE tras el accidente de Adamuz: las aerolíneas duplican plazas y suman 27.000 viajeros más

La Unión Europea anuncia un paquete de 52 millones de euros en ayuda humanitaria para “aliviar al pueblo venezolano necesitado”

Bruselas considera que el “diseño adictivo” de TikTok infringe la Ley de Servicios Digitales: se enfrenta a una multa del 6% de su facturación anual

El impuesto a los super ricos obligaría a Amancio Ortega a pagar a Hacienda 2.198 millones anuales: la propuesta de Consumo para erradicar la pobreza infantil

DEPORTES

Ácido hialurónico para tener el

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey