El desafío del Ártico tras la tensión con Donald Trump puede ser la oportunidad de Europa “para redefinir su papel como actor global”

Las luces iluminan el pueblo de Kapisillit, Groenlandia. (Marko Djurica/Reuters)

Las recientes tensiones internacionales han situado al Ártico en el epicentro de la geopolítica global, con la Unión Europea obligada a repensar su estrategia frente a la presión de Estados Unidos, Rusia y China. Las declaraciones de Donald Trump sobre el control estratégico de Groenlandia han intensificado la competencia por el acceso a recursos, el dominio de nuevas rutas comerciales y la influencia en una región clave.

Según la analista Ana Belén López Tárraga, en una reciente publicación en el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), este contexto representa un reto “de primer orden” para Europa, pero podría traducirse en “una oportunidad para redefinir su papel como actor global”. Los líderes europeos han tenido que dar un paso al frente, aunque en un primer momento solo en sus discursos, pero también se han visto forzados a dar pasos más contundentes, como el despliegue militar en Groenlandia de países como Alemania o Francia.

De esta forma, el norte del continente se ha convertido en una de las principales exigencias para Europa. La inversión en defensa, la reducción de la dependencia extranjera y el fortalecimiento de la cooperación entre países son las tareas pendientes en 2026 para hacer frente a un nuevo escenario mundial. El Ártico, el Flanco Oriental, la ruta mediterránea o el polvorín de Oriente Medio completan un tablero inestable y complejo.

Oportunidad y riesgo para Europa en el Ártico

El Ártico se ha convertido en un territorio central de disputa económica, medioambiental y militar. López Tárraga explica que la relevancia de la ruta marítima lo ha catapultado a “uno de los principales espacios de proyección de la rivalidad entre grandes potencias, donde convergen intereses de seguridad, económicos, ambientales y simbólicos”. Para la UE, la región representa una amenaza y, a su vez, una oportunidad.

El principal beneficio que señala la autora es el acceso a hidrocarburos y minerales críticos, imprescindibles tanto para la industria de defensa como para la transición energética. La Comisión Europea subraya la importancia de Groenlandia como socio estratégico para asegurar acceso a “tierras raras”, una prioridad ante la creciente demanda mundial. No obstante, López Tárraga advierte sobre los “altos riesgos ambientales y geopolíticos” derivados de la explotación de estos recursos, especialmente por la competencia con Rusia, China y el renovado interés de EEUU.

En el Ártico, los comandos estadounidenses libran una guerra entre grandes potencias

Groenlandia, OTAN y la redefinición europea

La relevancia de Groenlandia trasciende lo económico. Su ubicación y las infraestructuras militares elevan la tensión por su disputa. Las afirmaciones de Donald Trump sobre el reforzamiento del “control estratégico” estadounidense en la región han generado inquietud entre las autoridades de Dinamarca y el gobierno local groenlandés, además de provocar malestar entre los responsables europeos.

La UE abrió en 2024 una oficina permanente en Nuuk, capital de Groenlandia, lo que, según López Tárraga, “simboliza un compromiso europeo más directo y permanente con la isla”. Esta decisión podría anticipar una política más coordinada y proactiva, centrada en la integración de sostenibilidad, seguridad y autonomía estratégica. Para la analista, “la manera en que la UE gestione su relación con Groenlandia y la OTAN será determinante para su credibilidad en el Ártico y, por extensión, en el nuevo sistema internacional del siglo XXI”.

Para la analista, el futuro de la UE en el Ártico requiere unir sostenibilidad y seguridad, protegiendo el acceso a materias primas estratégicas. Así, los intereses económicos se entremezclan con ambiciones geopolíticas y despliegues militares. La coordinación con la OTAN será fundamental, aunque esto plantea otro desafío por las dudas que han surgido alrededor de la Alianza Atlántica por las tensiones con EEUU. La defensa de la soberanía de esta región será esencial para que la UE consolide su papel como actor geopolítico en el nuevo escenario internacional.