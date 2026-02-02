España

De la histórica victoria a la cuenta final: cómo los impuestos afectan al premio de Carlos Alcaraz tras ganar el Open de Australia

El murciano, campeón más joven en completar el Career Grand Slam, ganó 2,44 millones de euros en Melbourne, pero la fiscalidad entre Australia y España recorta el premio hasta unos 1,48 millones netos

El tenista español Carlos Alcaraz
El tenista español Carlos Alcaraz posa con el trofeo del Open de Australia 2026. REUTERS/Tingshu Wang

El triunfo de Carlos Alcaraz en el Open de Australia 2026 el pasado domingo lo ha consagrado como el tenista más joven en lograr el Career Grand Slam. Pero, junto al trofeo y al premio en metálico, también están las obligaciones tributarias internacionales asociadas al dinero ganado por el tenista, que acabarán reduciendo la cantidad que el deportista pueda disfrutar realmente.

La victoria frente a Novak Djokovic en Melbourne hizo que el murciano sumara en su cuenta bancaria un abono de 4.150.000 dólares australianos. Al convertir esta cantidad en euros, el premio ronda los 2.440.124 euros. Y su recorrido fiscal es un tanto complejo, teniendo en cuenta que Alcaraz es un tenista español, pero compite y gana en el extranjero.

Cómo se grava el premio entre Australia y España

El primer filtro que afecta a la cuantía del premio, tal y como indican los expertos de TaxDown, es la aplicación del convenio de doble imposición entre España y Australia. Este acuerdo bilateral existe para evitar que el mismo ingreso sea gravado dos veces, pero otorga a Australia el derecho de aplicar una retención inicial sobre el premio. En este caso, la retención asciende a cerca del 15%, que en cifras se traduce en 366.018 euros que Australia descuenta de inmediato antes de que el dinero salga del país.

Otra de las claves es que el importe retenido en origen por Australia puede deducirse en la declaración del IRPF español. De este modo, el deportista no paga doble tributación por el mismo premio, aunque esto no significa que quede exento de tributar en nuestro país. La suma correspondiente se ajusta en la liquidación del impuesto en España.

El tenista murciano, que por el calor ha llegado a vomitar en pista y por un calambre ha requerido asistencia médica, se asegura de esta manera una posición en la final del Gran Slam de Melbourne tras alrededor de cinco horas y media de partido

Cuánto ingresa el deportista tras impuestos y gastos

Además de la retención internacional, la fiscalidad española permite a deportistas profesionales como Alcaraz deducir ciertos gastos relacionados con su actividad. La remuneración de su equipo técnico (entrenador, preparador físico o fisioterapeuta) se considera un gasto necesario para la obtención de los ingresos, así como los desplazamientos, el alojamiento y los materiales deportivos especializados. Todos estos conceptos se suman para reducir la base imponible sobre la que se calcula el impuesto.

Por otro lado, aunque el tipo marginal del IRPF en la Región de Murcia puede alcanzar el 47%, el tipo efectivo —es decir, lo que realmente se paga sobre el total del ingreso— es bastante más bajo. Tras aplicar todas las deducciones y restar la retención australiana, Alcaraz tendrá que afrontar una tributación en España de unos 592.247 euros.

La suma de ambos pagos, el realizado en Australia y el correspondiente a España, deja al tenista con una cantidad neta inferior a la cifra inicial del premio. De los 2,44 millones de euros recibidos por su victoria en el Open de Australia, Alcaraz terminará percibiendo cerca de 1.480.000 euros limpios, según la estimación elaborada por TaxDown.

“Cuando hablamos de estas cantidades por triunfos deportivos, es habitual pensar solo en la cifra bruta, pero lo verdaderamente relevante es cuánto acaba llegando al bolsillo del deportista”, subrayan los especialistas fiscales de la plataforma.

